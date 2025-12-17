台南鹽酥鴨老闆酒駕撞死清潔隊員！賣千萬房 網轟：脫產再哭窮

台南鹽酥鴨店老闆酒駕撞死女清潔員。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 台南市安平區昨日發生酒駕死亡車禍，台南鹽酥鴨店48歲鄭姓老闆酒駕追撞作業中垃圾車，導致23歲陳姓女清潔員下半身粉碎性骨折慘死，酒醒後一度聲稱自己沒開車，後又自稱經濟狀況欠佳，但網友發現鄭男於「591租屋網」賣千萬透天，怒轟「開始要脫產了，要哭窮說沒錢賠了」。

台南地檢署指出，鄭男16日上午8點多酒後駕車在台南市安平區慶平路衝撞清潔人員陳姓女子致死，酒測值高達0.95毫克，並且犯後還否認自己是肇事駕駛，並自稱經濟狀況欠佳，顯見日後面對重刑及高額民事賠償有畏罪逃亡可能。台南地院昨日晚間裁定羈押。

廣告 廣告

事件爆發後，網友發現「591租屋網」販售的一間開價1180萬元「鄰近南科優質傳統透天」，屋主姓名與鄭姓老闆相符，加LINE後跳出的連絡資訊正是鄭男經營的鹽酥鴨店「扒趴鴨」，質疑鄭男打算脫產拒賠被害者家屬。

大量網友氣炸「酒駕撞死人要脫產了」、「最好是把錢都拿出來賠償被害者家屬」「可以趕快受害者申請假扣押嗎？酒駕脫產者簡直是王八蛋」、「哇靠直接準備脫產也太惡劣」、「今天你直接把兩個家庭都摧毀，無論如何都挽回不了」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

安平鹽酥鴨店老闆鄭傳吉酒駕撞死人！金髮刺青照曝 竟是民眾黨特約店家

酒駕撞死23歲女清潔員! 台南鹽酥鴨老闆鄭傳吉辯不是駕駛仍遭羈押