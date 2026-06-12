台南鹽酥鴨老闆酒駕撞死23歲清潔員 國民法官今判7年9月

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台南鹽酥鴨鄭姓老闆酒駕撞死清潔員，竟辯稱「沒開車、有找代駕」，至今未賠償分文。（翻攝畫面）





台南一名經營鹽酥鴨店的鄭姓老闆，酒後連跑2間酒吧續攤，隔天一早酒駕開著賓士上路，卻高速撞上正在執行垃圾清運作業的垃圾車，造成一名身兼2份工作的陳姓女清潔隊員當場慘死。更令人痛批的是，鄭男獲救後第一時間還辯稱「有找代駕、不是我開車」。台南地院國民法官法庭今（12日）依酒駕致死罪，判處鄭男7年9月徒刑，全案仍可上訴。

台南經營鹽酥鴨店的48歲鄭姓男子，於2025年12月16日凌晨與友人聚餐飲酒後，又連跑2間酒吧續攤，直到天亮仍酒後駕駛賓士上路。當天上午8點多，行經台南市安平區慶平路時，因未注意前方路況，高速撞上正在執行垃圾清運作業的垃圾車，並波及站在車尾的陳姓女清潔隊員。

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陳女遭猛烈撞擊，因下半身粉碎性骨折及多重外傷當場身亡；鄭男則因車頭嚴重毀損受困車內，經救出送醫後僅受骨折及擦挫傷。警方酒測發現，鄭男酒測值高達0.95毫克，涉嫌酒駕肇事。鄭男獲救後一度謊稱有找代駕、自己並未開車，直到清醒後才接受警方製作筆錄。

檢方偵辦後，依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪起訴，並認定鄭男酒後連續飲酒續攤、心存僥倖開車上路，肇事後還企圖卸責，且迄今未與家屬達成和解，建請法院從重量刑10年。

台南地院國民法官法庭審理後，認定鄭男酒駕致死罪成立，今下午判處有期徒刑7年9月，全案仍可上訴。判決結果令家屬無法接受，直指「判太輕」，痛呼：「人命就這樣沒了嗎？」。（責任編輯：王晨芝）

《上報》提醒您，禁止酒駕，未滿十八歲禁止飲酒。

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