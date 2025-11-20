台南麵店"突傳爆炸聲"嚇壞眾人 專家:應是絕緣體劣化.潮濕

南部中心／綜合報導

台南一間麵店，日前員工在備餐的時候，櫃台突然出現一聲爆炸聲響，嚇壞當時在店裡的所有人，事後調出畫面，發現空中無端出現了一個火花，但大家都想不透這火花到底哪裡來的，實際求證專家，懷疑附近有電線，恐怕是絕緣體劣化，加上環境潮溼所導致。

麵店的櫃台，兩名員工忙著出餐，就看到員工走過去的瞬間，碰的一聲爆炸聲響，而且放慢速度看，就看到一道清楚的火花，突然蹦出來，嚇得兩名員工連忙後退，第一時間就怕會不會是靜電，連忙請顧客先後退不要動，實際重回店家，老闆還原當時狀況，麵店業者說：「就是他們在備料的時候，或是出餐點給客人的時候，突然這邊這個地方就有一個火花，碰的一聲很大聲。」

因為過去從來沒遇過這種狀況，業者網路貼文想問問到底是為什麼，有網友笑說，可能是兩個員工產生了愛的火花，但業者更擔心的店面的是安全問題，麵店業者表示，「沒有看過這麼強的靜電爆炸，所以就想說在網路上發文問問看，我們自己店家也會擔心說，是不是電線的問題啊，也是怕會發生有走火的問題這樣子。」

台南麵店「突傳爆炸聲」嚇壞眾人 專家：絕緣體劣化＋環境潮濕

理化老師許傑認為，「裡面中的這個火花非常的巨大，它不太可能是靜電所造成的，我們可以觀察它周圍環境，應該是水槽旁邊的電線部分，所產生的電線短路所造成的。」實際求證理化老師就認為，因為旁邊就是水槽，理論上是比較潮濕的空間，應該很難產生靜電，而且靜電也很少出現這麼大的火花，懷疑恐怕是有漏電，而專業的電工老師也建議，最好請人來查看線路，許傑指出，「很有可能是細微的縫隙，或是在它不鏽鋼板內部有水氣進入。」，南英商工電機空調科主任歐國清表示，「可能是電線的絕緣劣化，或者是畢竟那邊是在水槽旁邊，可能要請水電師傅，把線槽打開然後徹底地，把附近的電線徹底檢查一下。」畢竟突然的一爆，是不是愛的火花不清楚，但就怕真的是漏電，真的就得多加留意。

