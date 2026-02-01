台南麻豆騎士墜2米深溝 「滿身淤泥」送醫不治

59歲李姓男子（藍衣）面部朝下掉入水溝內，消防員設法救出。讀者提供

台南市麻豆區59歲李姓男子今（1日）凌晨騎機車行經柚安路一段時，不明原因人車失控，衝落路旁約2公尺深的排水溝，消防局獲報後在泥濘中展開生死救援，但男子被救起時已無呼吸心跳，送醫搶救後仍於凌晨4時許宣告不治。至於詳細案發原因仍待警方釐清。

今天凌晨2時11分，南市消防局勤務中心獲報，柚安路一段672號旁的排水溝內，隱約可見一輛機車翻覆，旁邊還倒臥著一名男子，生死未卜。

麻豆消防分隊獲報後，火速出動人車趕往現場。消防員抵達後發現，事發的排水溝深達2公尺，溝內積水約50公分，李姓男子全身沾滿厚重淤泥，面部朝下受困其中。消防員迅速架起長梯、繫上繩索，不顧溝內汙穢腥臭，下探水溝將李男從泥沼中拉起。

李男到院前已無呼吸心跳，救護員施打骨針、強心針，並建立進階呼吸道，搭配機械CPR與AED進行全套創傷處置。救護車將他送往麻豆新樓醫院急救。遺憾的是，李男傷勢過重，經醫護團隊奮力搶救至凌晨4時左右，仍因傷重宣告不治。

案發地點柚安路一段周邊環境荒涼，兩旁大多是農田，住戶相當稀少。當地居民指出，該路段到了深夜光線極其昏暗，除非熟門熟路的在地人，很容易因視線不佳而發生意外。

警方初步調查，事故現場的機車車身多處損毀，顯見撞擊力道不輕。由於現場沒有監視器直接對準溝渠，目前尚無法斷定李男是因身體不適、避讓車輛或是路況不熟導致墜溝。警方強調，後續將進一步釐清死者有無酒駕，並報請檢察官相驗以確認詳細死因。

