台南黃金地段社宅「宜居小東」12月招租 租金最低只要6110元

「宜居小東」社宅將於12月11日公告招租，受理申請期間至115年1月12日止，都發局今天公布租金，一房型最低月租金為6110元。（曹婷婷攝）

「宜居小東」社宅將於12月11日正式公告招租，都發局25日舉辦招租說明會。（都發局提供／曹婷婷台南傳真）

緊鄰台南火車站、成功大學、成大醫院的社宅「宜居小東」，地理位置優越，一興建就受到各界矚目，終於確定將於12月11日正式公告招租，受理申請期間至115年1月12日止。台南市政府都發局25日首度公開租金資訊，1房型最低月租金6110元，預料將非常搶手，另也將推出10％婚育戶，是台南自辦社宅的首案。

被喻為精華區中的北區「宜居小東」，由台南市政府興辦、仲觀聯合建築師事務所林洲民建築師操刀設計，建築設計融入在地特色，由於鄰近台南火車站、成大校區，西面台南公園，地段堪稱蛋黃中的蛋黃區，不少民眾都引頸期盼有機會中籤，但更好奇價格到底會是多少？

都發局今天公布，一房至三房房型月租金分別自6110元、7390元及1萬3820元起。且為回應民眾殷切期待，市府團隊加速作業，將於12月正式啟動招租程序，最快明年6月可順利入住。

都發局長林榮川表示，台南社宅分為中央及地方興辦兩大體系，其中由市府推動的「宜居社宅」今年上半年已完成宜居成功、宜居仁愛兩案招租作業，反應良好，12月將再推出北區「宜居小東」共376戶，延續擴大照顧市民的政策目標。

另外，因應中央青年婚育照顧政策及包租代管長者換居計畫，「宜居小東」將推出婚育戶保障10％及開放長者換居社宅申請，讓居住服務更貼近市民實際需求。

都發局說明，社宅申請分為一般戶與優先戶兩類，一般戶採抽籤方式、優先戶依評點決定入住先後，此次招租將採「台南社宅申租系統」線上申請，操作便利、免臨櫃送件。

為使住宅資源能更廣泛服務有需求民眾，社宅承租以3年為一期，最長不得超過6年；針對經濟或社會弱勢戶，得延長至最長12年。市府提醒有意申請者務必掌握時間，相關最新資訊將同步刊登於都市發展局官網及台南住宅網，歡迎市民隨時上網查詢。

