台南黃金海岸打造全國首座AI智慧海灘

▲黃金海岸完成了智慧海灘系統實體建置。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】為提供市民及遊客更安全的水域遊憩環境，臺南市政府在海洋委員會經費補助下，於黃金海岸完成了智慧海灘系統實體建置，成為首個引進AI智慧海灘管理的場域。

臺南市長黃偉哲表示，黃金海岸因其得天獨厚的海岸線與休憩設施，是臺南重要的水域遊憩資源，海灘遊憩安全管理更顯重要。然而，廣闊的水域範圍也對傳統人力巡邏管理帶來挑戰，有鑑於此，臺南市政府率全國之先，將 AI 科技導入海域遊憩安全管理，不僅展現中央與地方對海域安全的高度重視，也象徵臺灣海域管理正式邁入升級的新階段。

觀旅局長林國華表示，這套智慧海灘系統導入了多項先進科技設備，包括AI 智慧監控系統、即時資訊看板及智慧廣播與緊急通報裝置等項目，不僅能即時掌握離岸流（裂流）可能出現的位置，也能協助巡查人員掌握場域內的人流變化與異常狀況，使第一線的安全管理更加即時、精準且有效，讓每一位親近海洋的民眾，都能多一分安心、多一道保護。系統建置後將逐步學習、優化，預計明年暑假正式啟用，成為海域安全管理的有力助手。