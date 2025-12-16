台南龍崎光節空山祭 14組作品妝點冬夜山林
（中央社記者楊思瑞台南16日電）擁有「全台最美山林燈節」美譽的台南龍崎光節「空山祭」邁入第7屆，今年以「山林呼喚」為策展主題，邀集國內外藝術家於山林間打造14組裝置作品，邀請觀眾在冬夜走進山林。
台南市政府文化局今天上午在龍崎區虎形山公園舉辦2026龍崎光節「空山祭」宣傳記者會，由台南市長黃偉哲等人主持啟動儀式。
黃偉哲致詞表示，空山祭不僅是藝術展覽，更希望藉此讓龍崎被更多人看到，配合在地產業、宗教文化等特色，讓外地民眾看到台南很美的地方。市府將每年針對空山祭進行優化措施，考量遊客性質做展期及內容方面調整，吸引更多遊客。
台南市文化局長黃雅玲表示，今年空山祭有巨大化作品，帶遊客從不同視角看這座山林，就像山的眼睛在呼喚一樣。最大特點則是邀請在地里長參與，拍攝影片介紹各里故事，遊客坐上活動接駁車時就能看到，透過與藝術結合，讓大家更了解龍崎這片土地。
策展人董宇茜表示，今年空山祭以「山林呼喚Call of the Wild Woods－The Mountain Awaits」為策展主題，邀請觀眾在冬季夜晚走進龍崎山林，放慢腳步感受特殊地景與自然的呼吸，讓心靈獲得療癒。
台南市文化局提供資料指出，2026龍崎光節空山祭展期從今年12月25日至明年3月1日止，本屆邀請多名國際藝術家長時間駐地創作，深化藝術與地方連結，同時全面升級沉浸式體驗，從大型動態雕塑、AI生成山水，到結合地質與聲景的互動裝置，引導觀眾理解龍崎從遠古海洋到今日山林演化歷程。
文化局表示，年度主燈「山林呼喚」以大型數位光影，構築如同呼吸般律動的山林守護意象。夜光步道亦同步優化，結合低光害設計與在地聲景，打造最適合冬季夜行的山林散步體驗。
文化局表示，交通服務方面，今年首度加開「關廟線接駁車」，串連山西宮與關廟轉運站，並於5個週六提供3個時段往返班次，讓更多民眾能以公共運輸方式輕鬆前往展區。（編輯：張雅淨）1141216
