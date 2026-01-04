台南龍崎光節「空山祭」登場！14組裝置藝術照亮虎形山
被譽為全台最美山林燈節的「龍崎光節—空山祭」於去年12月25日登場，展期至今年3月1日。不僅展現龍崎堊地地貌與山林生態特色，也透過藝術與科技的跨域運用，引領民眾親近山林，感受屬於台南的溫柔夜色。
空山祭活動涵蓋跨國藝術合作與場域共生創作，參展藝術家包括蘇奕榮、陳普、潘奕丞、吳修銘、郭一勤、林秀慧、顏子斌、哈拿·葛琉、來自馬來西亞的朱威龍、彭冠銘、董宇茜等人。各組作品結合在地山林特色，呈現多元文化視角下的自然美學。
日本沖繩的藝術家町田隼人，以南島色彩融合地方元素創作《旺旺花花》；印尼藝術家Aji Prasetyo透過駐村期間與居民互動、蒐集生活物件，完成了金屬機械裝置《動能變異》；馬來西亞藝術家朱威龍以台灣水鹿為原型，結合機械動態與光影呈現大型動態雕塑《聽風的鹿》；蘇奕榮與董宇茜運用AI生成筆墨山水，打造可行走的數位山林作品《臺南臺南：從畫卷走入數位夢土—山林篇》。
而主燈《山林呼喚》，是由藝術家潘奕丞創作，以大型LED光影呈現如同呼吸般律動的山林守護意象，成為空山祭的重要視覺核心。台南市府提醒前往空山祭的遊客，除了既有的文衡殿<=>虎形山展區接駁，更增設「關廟線接駁車」，串連山西宮與關廟轉運站，方便民眾以公共運輸輕鬆前往展區。
2026 龍崎光節．空山祭《山林呼喚》
地點：臺南市龍崎區虎形山公園
展出時間：2025.12.25 (四) ▸ 2026.03.01(日)
休展時間：除夕、每週一至週三休
開放時間：17:30-22:00，最後入場21:00
購票資訊
單日票購買連結：https://ec.ntch.art/LLFDT
無限卡及無限卡組購票連結：https://ec.ntch.art/LLFIT
免票入場資格
【全展期免票】
6歲(含)以下、65歲(含)以上、身心障礙者及陪同者1人、龍崎區區民
【平日免票(週四、五)】
設籍於「關廟、歸仁、仁德區」居民
國定假日不適用免票規定
