台南龍崎消防救護站啟用 警消共構分層進駐

（中央社記者楊思瑞台南4日電）台南市政府將龍崎區龍船派出所原有建物整修活化，首創「1樓警察駐點、2樓消防駐守」警消共構模式，「龍崎消防救護站」今天啟用，改善備勤品質與出勤動線，使作業更順暢。

台南市長黃偉哲出席消防局第五救災救護大隊龍崎消防救護站啟用儀式致詞表示，原龍崎救護站使用空間狹小，面對幅員遼闊的山坡保育區，救災救護量能明顯不足，市府特別編列經費推動既有空間活化與功能升級，盼以更完善據點配置，補強偏遠山區第一線救災救護能量。

黃偉哲表示，新據點活化原歸仁警分局龍船派出所建物空間，規劃為消防局進駐2樓，除提升執勤人力並維持24小時輪值外，也增設小型消防車與救護車；1樓則保留警察駐點與簽到功能，透過警消垂直分工與資源整合，發揮場域最大效益，也讓山區居民生命財產安全獲得更即時、全面守護。

台南市消防局長楊宗林表示，新廳舍可有效改善基層消防救護人員備勤品質與出勤動線，使救災救護作業更順暢；外觀設計也融入在地特色，並於建築外圍及入口設置燈箱式識別與鮮明烤漆，提升夜間辨識度，確保民眾在緊急時能迅速辨識求助位置。

楊宗林強調，黃偉哲任內已編列逾新台幣15億元經費推動老舊消防廳舍改善，至今完成7處新建及18處修繕工程，消防局持續推動廳舍建設，除將軍分隊即將完工外，楠西及文賢分隊也準備動工，並同步規劃多項新建計畫，優化執勤環境，提升為民服務效能。（編輯：黃世雅）1150204