台南龍崎空山祭試燈 走進阿凡達世界

龍崎空山祭耶誕夜開幕，知名藝術家陳普的《聲波花》作品。(記者吳俊鋒攝)

〔記者吳俊鋒／台南報導〕深受歡迎的台南龍崎光節-空山祭，將在耶誕夜揭幕，市府文化局今晚試燈，14組藝術創作完整呈現，藍、紫交織的絢麗視覺效果，被譽為彷彿走進「阿凡達」世界，令人讚嘆，未演先轟動。

第7屆空山祭將在耶誕節登場，展期持續至明年3月1日，開幕進入倒數，結合地景、聲光、AI，以及互動科技的裝置藝術都已完成，各創作團隊最後測試，做好準備，要引領觀眾來趟兼具感知與詩意的奇幻旅程。

今年活動以「山林呼喚 Call of the Wild Woods – the Mountain Awaits」為策展主題，包含台、日、印尼、馬來西亞等國的知名藝術家齊聚，透過精彩創作，呼應龍崎獨特的白堊風貌與綠色生態。

廣告

活動一樣以虎形山公園為主場，展覽動線順應地勢高低起伏鋪陳，作品分布於入口、河谷、步道、觀景台之間，藉由光影與聲音的彼此串聯，如同一首由微入盛的森林樂章。

策展團隊表示，今年強調科技與自然的共生關係，讓光色在林間擴散，聲音如季節脈動般貼近觀者，讓人在行走之中，與大地一同甦醒。

今年的外籍藝術家，有日本的町田隼人、印尼的Aji Prasetyo，以及馬來西亞的朱威龍等，陣容堅強。

龍崎空山祭開幕進入倒數，知名藝術家彭冠銘的《凰火燼生》作品。(記者吳俊鋒攝)

知名藝術家潘奕丞的《山林呼喚》作品。(記者吳俊鋒攝)

龍崎空山祭耶誕夜開幕，知名藝術家郭一勤、林秀慧的《圖境微光》作品。(記者吳俊鋒攝)

印尼藝術家Aji Prasetyo的《動能變異》作品。(記者吳俊鋒攝)

知名藝術家哈拿．葛琉的《繁華似錦》作品。(記者吳俊鋒攝)

