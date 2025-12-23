台南龍崎空山祭12/24揭幕 首度採「1週4日」開展文化局曝原因

龍崎空山祭耶誕夜揭幕，活動持續至明年3月1日。(記者吳俊鋒攝)

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南龍崎空山祭耶誕夜揭幕，14組藝術創作即將絢爛登場，今年首度實施「週休3日」，固定於每週一至週三休展，僅週四至週日開展，市府文化局強調，主要在降低對環境負載的衝擊，多點喘息的時間，並減少爆量遊客持續湧入，對當地居民造成的干擾。

龍崎空山祭活動邁入第7屆，仍選在龍崎的虎形山公園佈展，但每個禮拜僅開放4天，等於週休3日。

文化局指出，今年首度採行「1週4日」的開放模式，調整展期節奏，希望降低山林負荷，也讓居民可以維持原有的生活步調。

廣告 廣告

高齡化嚴重的龍崎，歷屆空山祭期間，平均湧入約10萬遊客，爆量人潮與壅塞車流擠，確實干擾了當地居民的寧靜生活。

文化局評估後，每週一至週三，以及除夕當天等都休展，農曆春節期間的年初一與初二則正常開放。

今年活動以「山林呼喚 Call of the Wild Woods – the Mountain Awaits」為策展主題，包含台、日、印尼、馬來西亞等國的知名藝術家齊聚，透過精彩創作，呼應龍崎獨特的白堊風貌與綠色生態。

空山祭將在耶誕節登場，展期持續至明年3月1日，14組結合地景、聲光、AI，以及互動科技的裝置藝術都已完工，要引領觀眾來趟兼具感知與詩意的奇幻旅程。

策展團隊表示，今年強調科技與自然的共生關係，讓光色在林間擴散，聲音如季節脈動般貼近觀者，讓人在行走之中，與大地一同甦醒。

龍崎空山祭耶誕夜揭幕，14組藝術創作絢爛登場。(記者吳俊鋒攝)

龍崎空山祭耶誕夜揭幕，今年展期首度「週休3日」。(記者吳俊鋒攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

被鄭麗文當眾嗆「沒有大腦」 東吳副教授PO文回擊了！

好天氣沒了！週三晚降溫轉雨 耶誕節升級大陸冷氣團報到

加熱菸合法上市≠可帶回！ 自日返台2盒遭海關沒入、最高罰500萬

主張既成道路無證明！屏東市6米巷變2米 公所：敗訴難補救

