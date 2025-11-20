台南 不只賣蜜 東山蜂農造生態樂園

詹承霖返鄉當蜂農，認知生態影響蜜蜂，開始投入導覽解說員工作，並打造生態園區推動友善環境。（程炳璋攝）

台南市東山175咖啡公路下方的「蜂和小鎮」，住著蜂農詹承霖、王惠珊，夫妻倆平時搬箱採蜜外，更兼作社區生態導覽員，未來打算建立1座蜜蜂生態園區，2人強調此舉並非為了賺錢，重點是將環境永續理念植入人心，維護蜜蜂的養成環境。

47歲詹承霖年輕時北漂台北當起印表機業務工程師，又在台北開店賣起自家蜂蜜，但他卻不習慣都市生活，幾年後就返鄉擔任接下家中蜜蜂產業，搬著父母傳承下來的蜂箱到處採蜜，靠著宅配蜂蜜起家。

「植物生態環境變化，蜜蜂最懂」，詹男養蜂20年，深感動物對生態環境改變十分敏感，只要果農噴藥過重，蜜蜂死亡數就跟著升高。

現代農業環境中的病毒、氣候與環境條件更複雜、變數更大，詹承霖多年前成全台首位取得環境教育解說認證蜂農，到學校社團當講師，向下扎根推食農教育，提升在地學童對環境重視。

詹承霖表示，故鄉的小孩跟自己一樣，有朝一日都有機會返鄉當起農2代、3代，從小灌輸農業生態平衡理念，間接對未來故鄉的農業環境更有幫助。

詹氏夫妻曾在朋友造訪時，帶隊導覽社區、學校與175公路休閒農業區各種特色，大受好評，兩人此後投入社區導覽員工作，假日帶起親子家庭團，參與社區產業走讀。

詹男預計明年底將1塊原本阿公種植荔枝的空地打造成蜜蜂生態園區，不同於觀光工廠，主要作戶外導覽與食農教育的場地，結合導覽工作，串聯社區、學校與咖啡公路沿線的休閒農業區的產業與歷史文化，作深度旅遊。

詹、王倆夫妻表示，此舉不是為了賺錢，而是要推廣永續環境的理念，達成蜂、人與生態3方和諧平衡的永續農業，讓蜜蜂的養成環境更健康。