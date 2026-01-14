台南「不是票多的贏」？名嘴曝真實民意：超乎大家想像

董智森表示，陳亭妃(右)一路領先，如果最後林俊憲(左)出線，別小看反賴民意。（合成圖／中時資料照）

民進黨初選如火如荼，台南市長民調結果將在15日出爐，參選人綠委陳亭妃14日喊話大家好好睡一覺，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑，這次高雄初選怎會有黨中央民調？最後即使陳亭妃票多，是否仍是林俊憲出線？但反賴民意其實超乎大家想像。

董智森14日在其直播節目直言，搞不好陳亭妃（民調）贏了，民進黨還是宣布林俊憲出線？雖然林俊憲票比較少，可是「不是票多的贏喔！不是喔！」

董智森提到，他昨天看高雄初選揭曉，覺得三家民調公司，為什麼有一家民調公司是黨中央？老實說，選將就不應該接受有黨中央的民調，三家民調怎麼會有一家是黨中央？這家黨中央民調做出來的，當然是賴瑞隆贏！大家就會這樣想。

董智森指出，如果沒有黨中央民調的話，一家做出來是邱議瑩贏，一家民調是賴瑞隆贏，那黨中央就變成了決定的關鍵。他常被告最清楚，審判長旁邊，一個受命法官、一個陪席法官，三個人如果僵持不下的話，就表決，2比1！審判長的存在就會讓你覺得：黨中央就是關鍵！他認為，當時這些候選人就不應該接受黨中央來參與民調，黨中央很容易被認為有意指定人選。

董智森直呼，不曉得這次台南有沒有黨中央民調，對選將來講會有影響，因為可能最後差零點幾趴，以現在的政治氛圍，差零點零一都要認輸，因為大家會看不起，說你輸不起。這次陳亭妃一路領先，但林俊憲一路追上來，聲勢很不錯，這麼多人挺他？「未必！」因為這都是民進黨的基本盤在催，中性選民、國民黨、民眾黨、討厭賴清德的人，超乎大家想像！

