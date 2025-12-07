台南 不滿吃罰單 男持斧砍女警遭押

42歲林姓男子前晚在台南市東區崇德路違規停車，被市警一分局郭姓男警、黃姓女警開單告發。不料，他竟持露營斧朝黃女背後攻擊，導致對方肩膀與兩臂濺血受傷，事後被2員警合力逮捕，黃女送醫後沒有生命危險。由於林男過去也曾因不滿車輛被拖吊打傷員警被判刑4月，檢方7日以有反覆實施及逃亡之虞聲押獲准。

市警一分局6日晚間8時許接獲110報案，指東區崇德路、崇德12街有車輛違規停車。德高所警員郭男、黃女駕巡邏車前往取締，剛好看見1輛汽車違停未熄火，車主也不在車上，郭男當場製作舉發白單時，林男剛好返回，郭便將白單交給他。

林男配合收下白單，當場並沒有爭執，員警告知事後會再寄出正式罰單，轉身準備回到巡邏車時，林男竟情緒失控從車上拿出露營斧攻擊員警，走在後方的黃女背部被斧頭連續砍擊3下濺血，所幸有穿防彈背心未被砍中要害，僅背部及兩臂有撕裂傷，經送台南市立醫院縫合後已返家休養。

案發時，黃女忍痛與郭男合力將林男當場逮捕帶回偵辦，全案依殺人未遂、妨害公務等罪嫌移送台南地檢署複訊後，檢方也以林男涉犯殺人未遂重罪，犯罪嫌疑重大，有反覆實施及逃亡之虞，且對國家司法公權力、社會治安危害重大聲押獲准。

據了解，林男的職業是工人，前晚只是停車去買晚餐，回來卻被開單，直覺認為警察故意為難他，才會有衝動行為；同時，他也因為有露營的習慣，車上都放有露營斧。

警方還查出，林男於民國105年5月也曾因不滿市警一分局員警將他的車輛拖吊，持登山刀追上拖吊車，與吳姓警員扭打，導致對方受傷後，被依妨害公務罪判刑4月。

市長黃偉哲得知後，深夜即在臉書發文強烈譴責暴力，並承諾全力捍衛基層執法尊嚴。市警局長林國清也立即指派督察張翊雋慰問受傷女警。