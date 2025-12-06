中央社

台南一中慶104歲推開放日 邀民眾走入校園 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

台南一中6日歡慶創校104週年，首度推出「學校開放日」（Open House）並同步舉辦3場講座，吸引眾多學生、家長及社區居民走進校園參與。（台南一中提供）

中央社記者張榮祥台南傳真 114年12月6日

台南一中慶104歲推開放日 邀民眾走入校園 台南一中6日歡慶創校104週年，首度推出「學校開放 日」（Open House）並同步舉辦3場講座，吸引眾多學 生、家長及社區居民走進校園參與。 （台南一中提供） 中央社記者張榮祥台南傳真 114年12月6日
台南一中慶104歲推開放日 邀民眾走入校園 台南一中6日歡慶創校104週年，首度推出「學校開放 日」（Open House）並同步舉辦3場講座，吸引眾多學 生、家長及社區居民走進校園參與。 （台南一中提供） 中央社記者張榮祥台南傳真 114年12月6日

其他人也在看

Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？

Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？

百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。

三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前13
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點

吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點

當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...

styletc ・ 1 天前83
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了

驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了

醫師蘇信豪表示，​最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前102
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀　離職真相曝

全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀　離職真相曝

這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前270
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣

看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣

2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。

中時新聞網 ・ 1 天前179
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」　劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死

25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」　劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死

想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。

姊妹淘 ・ 19 小時前12
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了　驗DNA證明親子關係

羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了　驗DNA證明親子關係

藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前10
經典賽》張育成正式表態參戰WBC 聽聞大谷翔平不二刀流「那我想當投手對決他」

經典賽》張育成正式表態參戰WBC 聽聞大谷翔平不二刀流「那我想當投手對決他」

富邦悍將張育成先前針對是否參與2026 WBC 世界棒球經典賽的回應都相當保守，但在今日（6日）受訪時，他則正式宣告將備戰WBC，並開玩笑的表示，「大谷如果不能投，那我想當投手對決他。」

Yahoo奇摩運動 ・ 1 小時前13
中國人不來也行　日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄

中國人不來也行　日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄

日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前102
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」

粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」

明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。

中時新聞網 ・ 1 天前96
高市早苗稱「尊重台灣屬中」！民進黨回應了

高市早苗稱「尊重台灣屬中」！民進黨回應了

[NOWnews今日新聞]高市早苗昨（3）日公開重申，理解並尊重1972年《日中聯合聲明》內容，該聲明內容則指台灣是中國一部分，和最初「台灣有事論」說法不同，被網友解讀為「支持台灣是中國的一部份」。對...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前370
全聯鯛魚排羅生門她搞的！起底20歲離職女研究助理　衛生局找嘸人送辦

全聯鯛魚排羅生門她搞的！起底20歲離職女研究助理　衛生局找嘸人送辦

羅生門真相大白！高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，但供應商「口湖漁類生產合作社」自行送第三公正單位SGS，檢驗結果全都顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，今（4)日召開記者會由局長率領副局長、檢驗科長鞠躬道歉，整起烏龍始自一名離職的陳姓女研究員，目前已經移請高雄地檢署偵辦，釐清動機。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前494

朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤

由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。

中時新聞網 ・ 7 小時前56
台北一處景點成日本高中生最愛　畢旅團蜂擁朝聖！撐傘排隊也要逛

台北一處景點成日本高中生最愛　畢旅團蜂擁朝聖！撐傘排隊也要逛

台北一直是國際旅人造訪台灣的首選城市，無論是台北101的摩天身影，還是西門町的潮流魅力，都匯聚了來自世界各地的觀光客。不過，最近有網友在大稻埕區見證一股意想不到的熱潮，不少日本遊客造訪霞海城隍廟，其中不乏青春洋溢的高中生。即使細雨綿綿，學生們依舊撐傘排隊，只體驗月老的靈驗。這番景象讓原PO大感意外，原來霞海城隍廟已經晉升為日本高中畢旅的超人氣景點，這篇分享迅速引爆1.8萬人點閱、熱議。

鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前16
男子露營「以為被蟲咬」雙手長滿紅斑　問AI回答：你得梅毒了

男子露營「以為被蟲咬」雙手長滿紅斑　問AI回答：你得梅毒了

一名年輕男子大約１個月前開心去露營，但露營回家之後身體開始出現紅斑，他自行買藥膏塗抹沒有效果。​在走投無路之下，他突發奇想把症狀描述給 AI 聽，沒想到 AI 竟然回他：「手掌出現不痛不癢的紅斑，要小心是梅毒（Syphilis）。」男子大驚，急忙到醫院看診，抽血報告一出，還真的確診是梅毒！

鏡報 ・ 1 天前8
柯文哲備戰2026？她預測選這2都：實現復仇

柯文哲備戰2026？她預測選這2都：實現復仇

[NOWnews今日新聞]前民眾黨主席柯文哲在昨（4）日與現任黨魁黃國昌同框直播時，突然自爆「請纓住南部」，被外界猜測是在預告參戰2026年縣市長大選。對此，媒體人周玉蔻今（5）日發文表示，柯文哲目標...

今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前211
高雄要變天了？吳子嘉揭關鍵原因：綠提名「他」　柯志恩就贏

高雄要變天了？吳子嘉揭關鍵原因：綠提名「他」　柯志恩就贏

針對2026年高雄市長選舉，媒體人吳子嘉4日在中天《新聞千里馬》節目中分析，國民黨立委柯志恩不排除有當選的可能性，特別是如果民進黨提名立委賴瑞隆出戰，柯志恩當選機會就會超過5成。目前民進黨內部出現賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺等4人搶奪提名的局面。

中天新聞網 ・ 1 天前86
賴瑞隆8歲兒涉霸凌！他預言當選後果酸爆了

賴瑞隆8歲兒涉霸凌！他預言當選後果酸爆了

[NOWnews今日新聞]民進黨立委賴瑞隆宣布投入2026高雄市長初選，本想藉著在社群平台發布的暖心影片拉抬支持度，然而，影片上架不到一日，竟爆出賴瑞隆8歲兒子在校霸凌同學，且疑似涉及至少3名受害者，...

今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前369
陳匡怡深夜拋震撼彈：陳柏霖追過我　網驚《我可能不會愛你》是真的

陳匡怡深夜拋震撼彈：陳柏霖追過我　網驚《我可能不會愛你》是真的

昔日「台大五姬」陳匡怡爆出張孝全曾追求過自己但沒成功後，5日凌晨突然又在臉書上發文，表示：「陳柏霖也追求過我，也沒追求到。」而陳柏霖近日涉及閃兵，又爆財務危機，已是屋漏偏逢連夜雨，如今又被陳匡怡爆出一樁過往情史，受到網友討論。

鏡報 ・ 1 天前181
不婚不生遺產怎辦，刪除特留分手足還能繼承？他揪法務部謊言：遺囑被架空

不婚不生遺產怎辦，刪除特留分手足還能繼承？他揪法務部謊言：遺囑被架空

繼承爭議時有所聞，如今在高齡化、少子化家戶結構改變下，台灣遺囑協會9月發起「廢除兄弟姊妹特留分」連署，主張檢討《民法》保障兄弟姊妹享有遺產「特留分」的條文，避免被繼承人立下遺囑卻無法按自行意志分配遺產，引發大批民眾響應。國民黨立委吳宗憲在臉書指出，他已提案廢除兄弟姊妹特留分，3日已啟動修法，呼籲外界共同監督法務部，別再拖延。「刪除兄弟姊妹特留分，回到遺囑自由......

風傳媒 ・ 4 小時前11