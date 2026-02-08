台南一中歡慶104歲校慶 校長率師生展開單車環島

生活中心／陳崇翰 基隆報導

不畏寒流來襲，台南一中歡慶104歲校慶，以及台南運河開通100年，由校長廖財固親自領軍，帶著45位師生與校友，展開單車環島之旅，沿途拜訪校長級校友，週日抵達基隆海洋大學。





「台南一中讚。」

台南一中師生組成車隊不畏寒流騎上單車，一路南下轉到花東，準備從西部回航，如今先順利抵達基隆





台南一中校長廖財固說：「我們單車環島，從百週年校慶開始，這次是第三屆，環島來到各個地方，拜訪校友，擔任國立大學校長的，今天來到了海洋大學，來拜訪我們的許泰文校長。」

沿途會拜訪校長級校友，今年環島車隊陣容華麗，由校長廖財固領軍，隊伍裡不只有學生，還有快70歲的校友學長吳榮彬，全程陪騎，海洋大學工程學系教授也來了。





台南一中45位師生還有校友，挑戰騎單車環島。（圖／民視新聞）













海洋大學工程學系教授陳正宗說：「我個人也是，南一中1980年畢業的，我們有這個學弟妹來，我們都感到特別的親切，作為一個中間補給站，跟他們再加持一下。」





南一中校友：「我之前的話，就是因為跟車跟太近，然後跌倒，我就把我的牙齒摔斷了，所以我第三天的時候，我就先回台南治療，就很榮幸可以在畢業之後，再把我這個夢想把它完成。」









台南一中45位師生騎單車環島1000公里。（圖／民視新聞）









校友們紛紛回來加入，可見台南一中感情有多好，活動也成為傳統。

台南一中校長廖財固說：「那更重要的是培養，學生在環島的過程裡面，能夠培養他們面對未來，以及克服，各種困難挑戰的能力。」

寒風中騎車，一天至少騎百公里，不只考驗體力，也讓南一中同學，更加認識台灣這塊土地。

