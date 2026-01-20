台南、仙台締盟20周年 黃偉哲赴日交流深化友誼

台南市與日本仙台市迎來締盟20周年重要里程碑，市長黃偉哲於20日率團前往仙台拜會市長郡和子及議長野田讓，除表達對雙方長年友誼的珍視，也象徵兩市持續深化交流、攜手邁向下一個20年。

黃偉哲表示，仙台是台南在日本的首座友誼城市，20年來不論在防災、社福、文化或民間交流上皆維持密切合作，特別是在重大天災發生時，雙方互相關懷、患難與共，累積深厚情誼。他也提到，去年贈送給仙台的蘭花於今年再度綻放，象徵兩市友誼歷久彌新、世代傳承。

仙台市長郡和子回憶去年訪問台南時受到的熱情接待，對台南留下深刻印象。她指出，締盟20周年不僅是回顧過往合作成果的重要時刻，更期待未來在觀光、產業與市民交流上持續拓展合作。為紀念這項里程碑，郡市長特別致贈象徵祈福與堅持的仙台紀念達摩給黃偉哲，寓意兩市情誼長存、合作順利。

仙台市議長野田讓也感謝台南長年來對仙台的支持，特別提及311大地震期間台南提供的援助，讓仙台市民深感溫暖。黃偉哲則親自頒贈「榮譽市民證書」予野田議長，肯定其多年推動兩市交流的貢獻。

圖說：黃偉哲親自頒贈「榮譽市民證書」予仙台市議長野田讓，肯定其多年推動兩市交流的貢獻。(圖片來源/台南市政府提供)

除了官方拜會，市府團隊也於仙台車站舉辦台南農特產品試吃活動，現場吸引大批民眾駐足品嚐。從水果乾、特色零食到台南代表性農產，皆獲得日本民眾好評，成功提升台南農產品在日本市場的能見度，也讓仙台市民透過味蕾感受台南的熱情與魅力。

圖說：仙台車站舉辦台南農特產品試吃活動，吸引眾多民眾排隊品嚐，展現台南農產在日本市場的高人氣。(圖片來源/台南市政府提供)

