台南「偶」像大聚集「2025超偶聯盟 臺南萌市力」本周六熱鬧登場！



觀旅局魚頭君及統一獅萊恩(活動歷史照片)





【旅遊經 洪書瑱報導】

超「偶」吉祥物群星會展現萌魅力，臺南市政府觀光旅遊局規劃了一系列葫蘆埤玩埤一夏活動，其中「2025超偶聯盟 臺南萌市力」，將於本周六(13日)在臺南曾文市政願景園區歡樂登場！活動當天，真可謂為群星會，包括：台南觀旅局「魚頭君」、西拉雅國家風景區管理處「灰熊熊」、市場處「菜籃仔」、動保處「豆哥」與「凱娣」、體育局「大員」與「甜甜」、左鎮化石園區「KOKO」、臺南市立圖書館「蛙寶」，以及統一獅球團吉祥物「萊恩」等10位可愛的臺南人氣吉祥物，都將至現場與民眾近距離互動。



觀旅局魚頭君及左鎮化石園區KOKO(活動歷史照片)







動保處_豆哥與凱蒂(活動歷史照片)



除此之外，現場同步展出5座吸睛的大型氣偶，包括：泡溫泉的魚頭君、俏皮可愛的菜奇鴨、慵懶療癒的卡比胖拉、帥氣登場的統一獅萊恩，以及魅力爆棚的巷仔Niau，打造超萌拍照打卡景點。此外，還規劃街頭藝人表演、趣味闖關、氣墊遊戲及特色美食市集等豐富內容，有興趣的民眾，不妨在活動日至曾文市政願景園區放鬆玩樂。

「2025超偶聯盟 臺南萌市力」是今年歲末值得期待的親子活動，在台南能一次感受吉祥物滿滿的萌市力。此外，2025臺南購物節消費抽獎活動熱烈展開中，將持續至明(2026)年3月1日止，為方便民眾參與特別導入「LINE官方帳號登錄系統」，無需下載APP即可完成發票及收據登錄，民眾除了在臺南店家消費滿50元，在吉祥物活動現場市集消費也可以獲得抽獎資格，有機會抽中百萬名車、3C家電、露營休閒設備、飯店住宿券、現金等多項好禮。

若民眾至台南參加「2025超偶聯盟 臺南萌市力」活動，不妨順遊總爺藝文中心、麻豆代天府、蔴荳古港文化園區等周邊特色景點外，也別忘了品嚐麻豆在地美食，例如：碗粿、土魠魚焿、鍋燒意麵、牛肉湯、古早味點心及特色冰品等，為自己及同伴一起來場臺南小旅行！



※.活動交通資訊(曾文市政願景園區)

自行開車：

1.國道1號接台84線往玉井方向，下17K下營交流道至園區。

2.國道3號接台84線往北門方向，下17K下營交流道至園區。 搭乘大眾交通運輸工具：

民眾可搭乘黃5、黃20及橘10公車至水崛頭站(園區入口旁)，為維護活動場域動線及民眾安全，公車於活動當日(12/13)取消停靠園區內曾文市政願景園區站，請搭乘公車民眾於水崛頭站下車步行進入活動會場。 園區內設置免費機車及汽車停車場，請民眾進入園區後，依指示停放車輛。





「2025超偶聯盟_臺南萌市力」_交通資訊圖







「2025超偶聯盟_臺南萌市力」_吉祥物大集合



相關訊息可至台南旅遊網(https://www.twtainan.net)或台南旅遊臉書粉絲團查詢。





圖片：臺南市政府觀光旅遊局提供