台南「元寶樂園」轉身再出發 懷舊遊具重溫舊夢

（中央社記者張榮祥台南10日電）1960年代南部規模最大的台南市北區「元寶樂園」，如今轉身為「北園公園」重新出發，以懷舊為主題，打造多座遊具，讓人彷佛走進時光隧道，重溫舊夢。

台南市長黃偉哲今天開箱「北園公園」特色遊戲場，並舉辦懷舊童玩闖關活動。他表示，這座遊戲場以懷舊元寶樂園為主題，融合創意遊具和在地歷史元素，讓孩子盡情探索，也喚起台南人的兒時回憶

市府說明，「北園公園」座落於「元寶樂園」舊址，「元寶樂園」曾是1960年代南部規模最大、首座擁有雲霄飛車的兒童樂園，承載無數台南囝仔童年時光。

「北園公園」特色遊戲場以「懷舊元寶樂園」為主題，設置360度旋轉木馬翹翹板、天仁號旋轉鞦韆及磨石子溜滑梯等遊具，並展示天仁與元寶樂園老照片，讓人一睹當年樂園盛況。（編輯：黃世雅）1150110