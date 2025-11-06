台南「六安好室」社宅動土 117年完工提供165戶

（中央社記者張榮祥台南6日電）國家住宅及都市更新中心興辦台南市佳里區「六安好室」社會住宅，今天動土開工，預定民國117年完工，將提供165戶。

台南市政府都市發展局今天表示，「六安好室」由國家住都中心興建，且規劃結合托嬰中心友善育兒家庭，也是中央在台南佳里區動土的第1處社會住宅。

「六安好室」土地由國有財產署提供，位於延平路、佳北路口，鄰近佳里公園、佳里區體育公園、佳里區圖書館、北門高中及蕭壠文化園區，開車約15分鐘可抵達國道1號麻豆交流道。

至於市府興辦社宅，仁德區「宜居仁愛」及永康區「宜居成功」已完工、租戶入住，北區「宜居小東」預計今年12月公告招租資訊。（編輯：陳仁華）1141106