台南「六甲美食趣」地圖大改版 按圖索驥吃遍落羽松故鄉

台南市「2026年六甲美食趣」美食地圖大改版，六甲區長陳啓榮(右)今天(2日)發表這份廣受遊客好評的六甲「觀光指南」。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕台南市「2026年六甲美食趣」美食地圖大改版，公所今天(2日)發表這份廣受遊客好評的六甲「觀光指南」，對店家資訊汰舊換新，視覺設計上大膽突破，以充滿溫度的文青插畫風重新定義六甲美食，邀請全國民眾在月底六甲落羽松季時來吃遍落羽松故鄉的美食。

2026年六甲美食趣的新版風格，擺脫傳統觀光摺頁的生硬感。摺頁正面採用清新的粉嫩色系為底，上有「市長Q版圖」、六甲吉祥物「鹿鶴寶貝」與六甲在地特色Q版圖，增添了幾分童趣與親和力。

美食地圖內將六甲美食分為市場美味篇、餐廳美食篇、特色店家篇、伴手禮篇、地方小吃篇，一目了然，特別的是並在每個店家旁配置專屬的QR Code，遊客以手機掃描，即可連結至地圖導航或店家資訊，提供旅遊便利。

六甲在地特色Q版圖，則清晰標示了店家相對位置，並結合在地景點，讓遊客不再只是走馬看花，而是能深入巷弄、市場，品嘗在地美食。

六甲區長陳啓榮表示，六甲美食地圖呈現公所團隊用心推廣地方特色，透過每年滾動式修正與設計巧思，希望讓更多年輕族群看見六甲的軟實力，把六甲的美味傳承下去，帶動觀光產業與商機。

台南市觀光旅遊局局長林國華指出，六甲美食地圖有效串聯在地店家與景點，提升旅遊服務品質，象徵台南觀光不斷與時俱進，歡迎遊客按圖索驥來六甲體驗慢活的愜意時光。

六甲在地特色Q版圖。(記者楊金城攝)

六甲美食地圖每個店家旁配置專屬的QR Code，可掃描連結。(記者楊金城攝)

