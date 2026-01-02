台南「六甲美食趣」地圖大改版 按圖索驥吃遍落羽松故鄉
〔記者楊金城／台南報導〕台南市「2026年六甲美食趣」美食地圖大改版，公所今天(2日)發表這份廣受遊客好評的六甲「觀光指南」，對店家資訊汰舊換新，視覺設計上大膽突破，以充滿溫度的文青插畫風重新定義六甲美食，邀請全國民眾在月底六甲落羽松季時來吃遍落羽松故鄉的美食。
2026年六甲美食趣的新版風格，擺脫傳統觀光摺頁的生硬感。摺頁正面採用清新的粉嫩色系為底，上有「市長Q版圖」、六甲吉祥物「鹿鶴寶貝」與六甲在地特色Q版圖，增添了幾分童趣與親和力。
美食地圖內將六甲美食分為市場美味篇、餐廳美食篇、特色店家篇、伴手禮篇、地方小吃篇，一目了然，特別的是並在每個店家旁配置專屬的QR Code，遊客以手機掃描，即可連結至地圖導航或店家資訊，提供旅遊便利。
六甲在地特色Q版圖，則清晰標示了店家相對位置，並結合在地景點，讓遊客不再只是走馬看花，而是能深入巷弄、市場，品嘗在地美食。
六甲區長陳啓榮表示，六甲美食地圖呈現公所團隊用心推廣地方特色，透過每年滾動式修正與設計巧思，希望讓更多年輕族群看見六甲的軟實力，把六甲的美味傳承下去，帶動觀光產業與商機。
台南市觀光旅遊局局長林國華指出，六甲美食地圖有效串聯在地店家與景點，提升旅遊服務品質，象徵台南觀光不斷與時俱進，歡迎遊客按圖索驥來六甲體驗慢活的愜意時光。
更多自由時報報導
急凍！強烈冷氣團報到下探8度 短暫回暖又降溫時間曝
台灣真的降價了！智利櫻桃出現甜甜價
入冬最強冷空氣籠罩！低溫下探7度 吳德榮：下一波挑戰「寒流」
胡振東曝美軍不登島 他揭端倪：台灣「內部情勢」華府看不下去了！
其他人也在看
中共不准跨年活動！上海人不死心「聚集倒數54321」 下秒全場尷尬了
雖然跨年活動已經結束，許多台灣人都還在回味跨年夜，無論是全台各地絢爛的煙火，或是討論度最高的台東跨年演唱會，都仍持續引發熱議，然而今年中國有多個城市卻取消跨年活動，包含南京、杭州、上海等大城市，商圈並沒有任何慶祝活動，網路上一段上海外灘跨年倒數的影片曝光，民眾聚集倒數「54321」下秒卻一陣尷尬。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 372
203萬人開心！0050配息調升至1元 1/22除息
203萬人注意！元大台灣50（0050)今（2）日公布配息，每受益權單位擬配發1元，以收盤價66.95元換算，單季配息率為1.49%。Yahoo奇摩股市 ・ 33 分鐘前 ・ 1
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 415
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 13
羽絨外套裡「這樣穿」才最保暖！專家實測證實 一票人驚：一直都穿錯
天氣一冷，許多人穿上羽絨外套時，會直覺在裡面加一件厚毛衣，認為「穿越厚越保暖」。不過，古賀由紀夫（東京服飾専門学校）分享實測結果卻顯示，羽絨外套裡面穿得太厚，反而可能沒那麼暖。 薄襯衫 vs 厚毛衣，誰比較暖？ 在室溫僅10℃的環境中，研究人員讓受試者分別在羽絨外套內，穿上「薄襯衫」與「厚毛衣」，維持 30 分鐘後，再用熱成像儀觀察體表溫度變化。結果發現：外面同樣是羽絨外套，裡面穿薄襯衫的人，身體溫度反而更高。即使更換不同受試者，結果依然一致。 為什麼「穿薄」反而比較保暖？ 關鍵在於羽絨外套真正的保暖原理。羽絨外套並不是靠「衣服本身發熱」，而是利用羽毛結構形成大量的空氣層。這些空氣層會被身體散發的熱能加溫，並被包覆在外套中，達到保溫效果。 當內搭過於厚重時，體溫反而不容易傳導到羽絨形成的空氣層，使羽絨升溫效率下降；相反地，薄且貼身的內搭，能讓體溫更直接傳遞到羽絨，空氣層更快被加熱，整體保暖效果自然更好。 （記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·發熱衣穿多久該汰換？專家解答「關鍵時機」 這1點也會影響保暖度 ·90%的人都圍錯！專家實測證實「圍巾這1種圍法」常春月刊 ・ 5 小時前 ・ 3
阿妹跨年演唱遭出征 名醫怒轟：有需要被青鳥羞辱嗎？
醫師蘇一峰今（2）日在社群平台臉書發文指出，天后張惠妹過去曾因在陳水扁執政時期領唱國歌遭對岸封殺，損失鉅額代言。如今她回台東舉辦跨年演唱會，卻遭「青鳥」陣營批評，甚至將其演唱會預算與其他爭議事件類比，引發網路熱議。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 38
白委繼續留立法院？民眾黨「2年條款」將屆滿 柯文哲親自表態了
即時中心／黃于庭報導行政院通過《人工生殖法》將代理孕母脫鉤，為了協助民眾黨立委陳昭姿力推代孕入法，前黨魁柯文哲今（2）日前往立法院拜會藍綠立委。不過外界相當關心，民眾黨「2年條款」將於本（1）月底屆滿，若該法案未順利通過，會如期卸任還是繼續留任？對此，柯文哲也親自做出回應。民視 ・ 3 小時前 ・ 8
霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好
震驚社會的誠品南西店隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇。警方調查嫌犯張文（27歲）背景，雖外界流傳其曾遭霸凌，但專案小組訪查後查無實據，加上其筆電遭焚毀且加密無法破解，確切動機至今成謎。警方公布張男縝密的「4大行動」步驟，證實其早已規劃從縱火、製造恐慌到隨機殺人，並將誠品6樓設為自己人生的「最終站」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 101
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 47 分鐘前 ・ 454
主播鄭亦真生了！送女兒「台積電股票」當見面禮
主播鄭亦真生了！她2日分享已於元旦當天，順利生下女兒，自12月12日就開始待產，鄭亦真字句間滿是人母的喜悅：「聽到小桃哇哇哇的哭聲，我知道我跟歐巴會用盡所有的愛來呵護她一輩子。」夫妻倆更是送上台積電的股票給女兒，作為見面禮：「讓她一出生就成為護國神山的小小股東！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 10
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父
桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 179
將「隱形戰機」打回原形！ 美批准對台軍售102億合約
美國國防部當地時間12月31日正式公告，軍工巨擘洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得一份對台軍售合約，將為台灣空軍生產55具「軍團莢艙」（Legion Pod）紅外線搜索追蹤系統，合約上限金額達3億2850萬美元（約新台幣102.8億元），以滿足台灣空軍「急迫的作戰能力需求」。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 131
中國慘了！軍演恐嚇台灣觸怒國際 立陶宛也開嗆：威脅和平安全
即時中心／高睿鴻報導為遂行統戰台灣之目標，中國近年戮力整軍經武，隨時打算對我國動手；近日更是動作頻頻，先後進行圍台軍演、射擊火箭彈、派海警船不斷騷擾我國海域。這些粗暴及干預台灣主權的行動，也引發國際猛烈抗議；立陶宛外交部也於2025年12月31日發表正式聲明，關切中國近日在我國周圍舉行聯合軍演，升高緊張情勢。我外交部回應，此聲明再次展現立陶宛等理念相近國家，明確支持台海和平穩定的立場，部長林佳龍對此表達誠摯感謝。民視 ・ 6 小時前 ・ 337
1月走大運！3星座、3生肖「新年開局」贏在起跑點
塔羅牌老師艾菲爾分享，三個星座與三個生肖在2026年1月展現亮眼運勢，在事業、財務、人際等面向都有突破性發展。艾菲爾表示，本月象徵「定錨」與「開局」，選擇與行動將為全年鋪設關鍵基調。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼EBC東森娛樂 ・ 11 小時前 ・ 9
被問「開過靈車嗎」 邰智源神回地獄哏全場失守
實境節目《真料理兩鍋論》於上周首播後，YouTube 頻道上架四天已累積 65 萬點擊率，主持人邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID 林柏昇、溫妮、丘涵日前一同開香檳、切蛋糕慶功。本周播出的全新級數，邰智源笑稱自己幾乎什麼車都開過，羅時豐追問「那你靈車開過嗎？」邰智源的回應更是大開自己地獄哏。Yahoo奇摩娛樂訊息 ・ 23 小時前 ・ 5
台版「戰斧」現身！雄二E巡弋飛彈罕曝光 國際智庫：老共根本不敢打
中共日前結束圍台軍演，兩岸軍事對峙態勢轉向檯面下的戰力博弈。三立政論《新台派上線》揭露，國軍近日疑似「半刻意」釋出多組海鋒大隊武器畫面，其中最引發外國軍事迷與智庫關注的，便是號稱能打到北京、射程達1000公里的神祕武器「雄二E」巡弋飛彈。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 228
凌晨1點還在大巨蛋！「偶像劇男神」竟是蔡依林演唱會幕後...真相曝光
天后蔡依林（Jolin）睽違6年重返台北開唱，30日起一連3天在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，團隊豪砸新台幣9億元打造「愉悅宇宙」，視覺與聽覺雙重饗宴令粉絲為之瘋狂。偶像劇男星邱昊奇事後在社群曬出自己擔任蔡依林演唱會幕後工作人員的花絮，瞬間引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
張惠妹台東跨年晚會封神！公司資本額20萬「卻拿3千萬案子」驚人背景曝
2026台東跨年晚會被網友封為全台最強，幕後最大推手正是天后張惠妹。演出不僅集結A-Lin、玖壹壹等超過10組重量級卡司，更由張惠妹親自擔任總導演，從節目節奏到舞台氛圍全面掌控，讓整場演出零冷場，成功掀起討論熱潮，直播在線人數甚至突破20幾萬人次觀看，承辦整場演出的公司背景也曝光了。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 60
去年突請辭18年政論節目！劉寶傑遭爆回歸主持 「驚人新動向」曝光
資深媒體人劉寶傑今年初拋出震撼彈告別主持近18年的政論節目，不少曾與他合作的來賓都發文表達不捨。如今事隔一年，傳出他即將回鍋該電視台開財經節目，時間預計年後３月，據悉是電視台為了選舉鋪路。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 73