台南 六輕抽砂魚塭遭毀 求償逾時台塑免賠

民國85年六輕建廠抽砂引發的雲林縣濁水溪口魚塭流失補償糾紛，曾任自救會長的周連福控告台塑公司施工不當導致其魚塭被沖毀，要求給付329萬元轉業金。一審判周男敗訴，上訴後台南高分院也認為，周男的請求權已逾15年法定消滅時效，仍判台塑免賠。可上訴。

此件爭議緣於83年間，台塑公司為建設六輕工廠，計畫於濁水溪口疏濬抽砂。地方養殖業者憂心破壞生態、衝擊生計，組自救會抗爭。為平息爭議，雙方曾於同年6月簽署備忘錄，明定：「若六輕建廠損及本區魚塭導致無法養殖時，由雙方核估損失作為補償依據，並發給相當於三年半收益之轉業金。」

周連福主張，台塑石化在施工期間超乎原定範圍，往南偏移大量抽砂，導致魚塭下方形成巨大的抽砂坑。85年賀伯颱風襲台時，導致他有1公頃的魚塭遭沖毀流失，至今無法恢復養殖。根據每公頃年收益94萬元計算，要求台塑支付轉業補償金329萬元。

台塑則引述成功大學的鑑定意見，強調當時洪峰流量高達每秒1萬6400立方公尺，無論有無抽砂行為，該區域地形均會遭受劇烈沖刷，純屬天災。此外，台塑還主張，事發至今已超過27年，周男的請求權早已逾越法律規定的15年消滅時效。

一審認為，周男的魚塭早在85年間即遭沖毀，15年的請求權時效應自當時起算，至100年底即屆滿。雖然他主張曾於98年至101年間多次寄發存證信函或陳情書，但因未在請求後6個月內提起訴訟，依法時效無法重新起算，判他敗訴。

周男不服上訴，台南高分院指出，法律明定消滅時效制度的目的，在於維護法律秩序的安定，並促使權利人及時行使權利。周男主張損害持續發生等理由均難以採信，駁回上訴。