台南 刺繡業凋零 二代傳承拚創新

兄弟檔林建彰（右）、林宬楨（左）延續媽媽的刺繡技法，各自在文創品、西裝等不同領域展現刺繡之美，希望讓更多人看見台灣的刺繡。（曹婷婷攝）

台南刺繡業全盛時期達1、200家，今凋零剩不到10家，台南市刺繡商業同業公會近年整合業者成立「台灣優繡」品牌，幫業者闢舞台、拓通路。刺繡業二代林建彰延續媽媽刺繡品牌與手藝，強調「刺繡不會消失，但產業需要活化」，盼透過發揚技法讓更多人看見刺繡的美。

38歲林建彰與35歲胞弟林宬楨的母親林晴美在民國78年創立「廣承綉花實業社」，爸爸則從事西裝製作，兄弟倆耳濡目染，從小看著媽媽從事刺繡也培養美感與設計感。本業是工程師的林建彰說，嘗試發展刺繡品牌，用意是希望讓大家看到「我們有能力做出很美的東西！」

他強調，刺繡業一直在萎縮，30多年前堪稱黃金時期，隨著產業大舉西進，日漸式微，早年許多女裝、寢具、繡花鞋等品牌刺繡，都出自媽媽的電繡工廠量產，自家工廠全盛時期24小時輪三班制，員工人數眾，現只剩2人。

林建彰說，刺繡、電繡元素不會消失，許多文創品、潮牌都可見滿滿刺繡，但如何讓產業活化才是重點，台灣不可能跟大陸、越南比價，要比的是技術、技法。他舉自家為例，背後擁有40年技法，能更精準表達刺繡細節。他說，目前他設計多款刺繡圖案，即經由媽媽協助加工生產，看得到細節用心。

台南市刺繡商業同業公會理事長黃正忠說，台南昔為刺繡重鎮，也是在地文化，但近年剩不到10家且都在倒數「看日子」，瀕臨泡沫化。他接任理事長後，透過集結業者自創品牌，也找年輕設計師開發產品，並與宮廟合作主打台灣製造、台灣設計的刺繡產品，現已與天壇合作開發7款御守、托特包等文創品，希望帶動刺繡業東山再起。