台南「區區有充電站」計畫 第5批充電站上線啟用





台南市政府為持續推動淨零轉型與永續城市建設，積極打造友善電動車使用環境，市長黃偉哲指示爭取中央相關經費在全市各行政區建置電動汽車充電樁，降低旅程焦慮。因此，交通局與環保局聯手向中央環境部爭取2.5億經費於37個行政區202處站點建置90座/180席200kW快充格位及266座/席11kW慢充格位，目前各站點已陸續完工，後續由台電公司台南區處及新營區處配合完成電力供應後分批啟用營運。

交通局長王銘德指出，第五批充電站座落於12個行政區23處場域共6席快充格位及37席慢充格位，於31日上線啟用，分別位於安南區總安二自辦重劃(廣停AN13-11) (2席慢充)、安南區安富街路外停車場(2席慢充)、安南區州南十街路外停車場(2席慢充)、安南區塭南里活動中心(1席慢充)、佳里區六里活動中心(2席慢充)、南化區老人文康中心後方停車場(2席慢充)、麻豆區麻豆區公所(2席快充)、柳營區育禮街停車場(1席慢充)、大內區大內圖書館(2席慢充)、下營區文小二運動公園(2席快充2席慢充)、下營區游泳池(2席慢充)、下營區自由街停車場(2席慢充)、下營區文化街停車場(1席慢充)、六甲區進化街東側空地(2席慢充)、六甲區中華路停車場(2席慢充)、左鎮區左鎮區公所(1席慢充)、左鎮區左鎮休閒公園(2席慢充)、將軍區將軍區公所(1席慢充)、將軍區鯤鯓鯤溟里活動中心(2席慢充)、學甲區停六停車場(2席快充2席慢充)、學甲區學甲親子森林公園(2席慢充)、鹽水區鹽水觀光美食城停車場(1席慢充)、鹽水區公20公園(1席慢充)等，其中14處場域設為「充電專用格位」，9處場域設為「充電優先格位」，籲請所有駕駛人使用停車格位時多加注意現場牌面告示，如占用「電動汽車充電專用停車位」，經通報舉發可依停車場法處新臺幣一千二百元罰鍰。

交通局表示，目前已分四批次啟用共36處充電站合計22席快充格位及45席慢充格位。自114年5月啟用至今，共累積使用748次，總充電度數為14152.909度，其中六甲區六甲運動公園使用次數高達97次，其次為東山區東中里停一停車場88次、官田區官田衛生所54次、安平區南島路市政園區路外停車場52次、新營區三民路停車場49次，該局與委外營運廠商持續推廣宣導，歡迎民眾多加利用。

交通局指出，為確保本市公有停車場充電服務訂價合宜，本局要求業者實施尖離峰定價，並核定尖峰時段費率不得超過每度14元、離峰時段則不得超過每度10元。本案營運團隊目前以快充每度8元、慢充每度5元的優惠價格提供服務，後續將不定期規劃行銷優惠方案，駕駛人可透過下載「電小二」APP查詢充電樁即時資訊及優惠活動，進而享有充電及支付等服務；另本市目前所有停車場域充電設施資訊均整合發布至交通局官網及「台南好停APP」，民眾亦可快速又方便查找充電站位置，提升整體使用體驗。

