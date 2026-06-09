台南 台日婚宴續篇 十二生肖滿吉宴 總舖師秀創意

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台南辦桌擄獲日本人味蕾，也促成台南總舖師盧正治構思推出「十二生肖滿吉宴」。（曹婷婷攝）

台南總舖師盧正治3年前於關廟為一場台日聯姻婚宴掌廚，日籍新郎濱田英司就此愛上辦桌菜，兩人也結為朋友，這位日籍友人前陣子提及想再品嘗流水席，促成他構思「十二生肖滿吉宴」，費心尋找海馬等珍稀食材，以形、味、意呈現十二生肖宴席，既傳統也創新。

這場「十二生肖滿吉宴」刻意選在這對台日夫妻當初宴客的關廟山西宮舉辦，重現也延續3年前台灣辦桌擄獲外國人味蕾的起點。盧正治說，沒想到透過辦桌文化串起台日「麻吉」情誼，尤其濱田英司這回更號召親友團專程來台一起吃辦桌，因此將宴席命名「滿吉」（麻吉），讓這場宴席別具意義。

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盧正治出生總舖師世家，身為第3代的他曾在世界廚藝競賽中奪下雙面金牌獎，而有「金牌總舖師」美名，長期致力於推動辦桌文化，這次邀集飲食作家張耘書策畫「十二生肖滿吉宴」，除復刻辦桌澎湃共12道料理外，也找來海馬等罕見珍稀食材，讓宴席更具記憶點。

盧正治說，十二生肖宴除了善用在地食材如雞、牛、豬、羊外，龍則以龍蝦代替、馬則選用海馬，至於虎、兔等其他生肖將選用有別於一般人想像的食材，屆時會以「盲盒」呈現，保證讓人耳目一新。他透露，十二生肖全部到齊不易，以海馬來說，還特別找生技公司購買。

盧正治表示，十二生肖宴席雖僅席開30桌，但籌辦一場不易，為了讓民眾品嘗同時也能深入台灣辦桌文化底蘊，屆時將由張耘書於現場說菜，以文化佐餐。

張耘書說，台灣人吃辦桌重視「宴席，食必有意，意必吉祥」，十二生肖宴是連結人生重要的生命禮俗與祭祀，這次除保留部分傳統道教十二生肖宴元素外，也重新詮釋，如兔宴代表新居落成，選用新居宴會吃的食材象徵，讓宴席不只澎湃更充滿故事。