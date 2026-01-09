台南「固力果」看板主角誰？網友盲猜 答案：屋主本人

記者王紹宇、朱怡蓉／台南報導

台南南區出現一個特殊看板，藍底白雲中間站了一個穿慢跑服高舉雙手的男子！這看板和大阪知名的「固力果」跑跑男一樣，但是男主角變成圓臉瞇瞇眼的男子，上方還有「台灣之光」，加上台灣圖案，網友盲猜男主角人選，從航空公司老闆「K董」、台北市副市長李四川等。不過當地居民解答，看板男主角是屋主，這張看板純粹屋主覺得好玩，沒有其他特殊意涵。

台南「固力果」跑跑男。

台南德興路上4樓透天厝看板好顯眼，藍底白雲、中間站了高舉雙手的慢跑男，這一幕好眼熟...

日本大阪知名的固力果看板，各地觀光客跟跑跑男拍照紀念，對照台南透天厝看板，版面設計一模一樣，不同是台南款最上方，大大4個字台灣之光，還多了台灣地圖，男主角的背心寫的是tainan台南，到底怎麼回事？

民眾：「在做廣告啦，跟柯文哲滿像的，張國煒吧。」

記者：「星宇航空的張國煒嗎？」

民眾：「對，對。」

民眾：「像黃偉哲，也還滿像陳水扁的。」

慢跑男到底是誰，從航空公司K董、台北市副市長李四川，甚至還有人覺得是柯文哲，網友更是聯想到港星許冠文，瞇瞇眼、圓圓臉是共同特色。

台南跑跑男看版，是模仿日本大阪知名的固力果。

民眾：「有戴眼鏡，雙下巴的都會像。」

民眾：「這是主人的臉啊。」

記者：「就是那屋主的臉嗎？」

民眾：「對。」

記者：「所以你們見過他本人？」

民眾：「看過。」

網友盲猜看板主角到底是誰？記者前往了解，屋主不在，但看過他的鄰居這樣說。

屋主鄰居解惑，跑男的臉是屋主本人，是好玩才掛上看板的。

知情居民：「（覺得）大阪那個招牌好看，他就用他自己人頭，去掛一個台灣圖案，這樣下去製作，沒有要廣告，也沒有政黨。」

記者：「宣導傾向都沒有？」

知情居民：「純粹掛高興，沒別的。」

對照街景圖，2025年時當地建築還是平凡的透天厝，但是2026年1月3日居民就發現，屋主請來吊車掛看板，已經引發網友熱烈討論。

