台南「在地NPC」！詭異男突叫囂、揮舞鐵片 嚇壞女騎士

台南一名騎士停等紅燈時，被一名男子詭異搭話，甚至他還撿起一旁鐵片揮舞叫囂，把女騎士嚇壞了，事後急忙報警，但做筆錄時，員警的態度讓女騎士傻眼，原來這名男子被稱為「在地NPC」，員警對他的詭異舉動似乎見怪不怪。

在台南北區公園前路口，一名女性機車騎士在停等紅燈時，遇到一名男子穿越馬路後突然停下來對她叫囂。該男子不僅對她說「待轉要發誓」等莫名其妙的話，還撿起路邊的一塊鐵片在手上不斷揮舞，同時大聲喊著「他會怕，他會怕你懂嗎，攻擊人，這個叫攻擊人，這個叫攻擊人」。隨後，這名男子又穿越馬路消失無蹤。

這起事件中的男子被當地民眾形容為「在地NPC」，據了解他疑似是附近的街友，長期在公園附近出沒。女騎士被嚇得立即報警，但當她前往警局做筆錄時，員警僅表示「他在這一帶很有名，不會對你怎樣」的反應，讓她感到十分不舒服。

女騎士報警做筆錄時，員警表示「他在這一帶很有名，不會對你怎樣」，讓民眾感到不太舒服。（圖／TVBS）

附近民眾表示，這名男子確實常在這一帶閒晃、自言自語，經常在路邊大聲說話。面對這種情況，第五分局副分局長陳柏宇表示，若確有用語不夠周延、未能同理民眾感受的情形，分局將進行檢討，並加強員警教育訓練，要求同仁在受理案件時，應秉持同理心與專業態度。

警方承諾會加強指導，改善用詞。同時指出，該名男子試圖揮動鐵片攻擊的行為已經違反社會秩序維護法，可處3日以下拘留，或是最高罰款3萬元。目前警方已通知該男子到案說明，後續將交由法院裁處。

