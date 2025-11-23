台南 堆置353公噸太空包 業者自清改判1年8月

台南市禾承鑫貿易公司陳姓業者非法堆置900多包裝有一般事業廢棄物的太空包，被台南高分院改判1年8月，公司也改判罰100萬元。（本報資料照片）

高雄市知名地景月世界旁被濫倒大量垃圾，幕後主嫌父子羈押中。台南市禾承鑫貿易公司陳姓業者承租土地非法堆置900多個太空包的一般事業廢棄物，一審重判2年8月；陳男上訴後改口認罪並清理廢棄物，儘管尚未清除完畢，台南高分院考量他積極彌補損害改判1年8月，但未諭知緩刑，此案可上訴。

陳男於民國111年6月以禾承鑫公司名義，向黃姓男子租得嘉縣廠房後，將屬於一般事業廢棄物的廢塑膠、廢塑膠網等廢塑膠混合物共900餘包太空包，總重約353公噸，陸續載運至該地堆置，被環保署、嘉義縣環保局稽查發現，經報請嘉義地檢署起訴。

廣告 廣告

嘉義地院審理時，陳男辯稱從事回收業，公司做塑膠貿易、加工、委任加工；此案太空包都有塑膠名稱，只是分別暫存在承租的土地；辯護人也說，太空包都是購買來的原物料，收受後才做委託加工，只是暫放在該土地，並非堆置，也沒有製造汙染。

一審認為，太空包既然裝一般事業廢棄物，陳男自應取得廢棄物清除處理機構許可文件後才能處理，但他未獲核可，也非暫時存放，其行為已造成環境汙染、破壞生態且數量龐大，因此依廢清法判刑2年8月，禾承鑫也判罰200萬元。

不過，台南高分院認為，陳男上訴後坦承犯行，並於今年9月4日已清理276.73公噸，雖未全數清除完畢，但已積極彌補損害；但因他曾犯廢清法被判緩刑2年確定，緩刑期間再犯此案，因非偶發犯或初犯，惡性難認輕微，且以他視法令為無物的態度，有藉刑罰矯正偏差觀念的必要，不宜宣告緩刑。