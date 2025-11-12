台南 大億麗緻原址 高端酒店將進駐

福泰飯店集團12日與希爾頓酒店集團簽約，將引進國際高端品牌「Signia by Hilton」酒店到台南，目前正在「台南大億麗緻酒店」原址全面翻修，預計明年開幕營運。市長黃偉哲認為，此舉象徵台南高端旅宿市場邁入新階段，展現城市對國際品牌的吸引力，並將帶動觀光與會展產業升級。

目前台南市五星級飯店有台南遠東香格里拉國際大飯店、台南大員皇冠假日酒店、禧榕軒大飯店和福爾摩沙遊艇酒店，加上品牌知名度高的台南晶英酒店、台糖長榮大酒店、台南桂田渡假酒店、台南老爺行旅、煙波大飯店台南館、和逸飯店台南西門館等，以及即將試營運的逸點亦旅渡假村，未來台南希爾頓思麗亞酒店（Signia by Hilton Tainan）加入後，旅遊市場將進入戰國時代。

觀旅局長林國華表示，台南希爾頓思麗亞酒店前身為台南大億麗緻酒店，由福泰飯店集團斥資10億元全面翻修。該酒店規畫344間客房、560坪會議空間，預計2026年第一季開幕，這也是該品牌在東亞的首個據點。

黃偉哲指出，台南旅宿產業蓬勃發展，目前共有984家合法旅宿業者，居6都之首，總房間數從民國107年1萬2379間成長到今年1萬6006間。他強調，台南擁有深厚文化底蘊與豐富觀光資源，持續吸引國內外投資者進駐。此次福泰飯店集團與希爾頓集團合作，將東亞首間Signia by Hilton酒店落腳台南，不僅彰顯台南國際化潛力，更有助提升台南在全球旅宿市場的能見度與競爭力。