台南 大樓突電力不穩 電纜賊被抓包

台南市中西區1棟商務大樓6日晚間7時許突然電力不穩，台電公司查出配電室低壓電纜遭剪斷，報警逮獲鄭姓男子，當場起獲17公斤電纜線與1批工具，全案依照竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

55歲鄭男為毒品人口，疑似藥癮發作，以忠義路1棟商務大樓地下室的配電電纜為目標，決定偷剪電纜線變賣，6日傍晚潛入大樓地下室偷拔電纜線。

鄭男經驗不足，拔了幾小時尚未得手，反倒造成大樓電力不穩，台電公司立刻發覺報警。警員進入地下室逐間尋找，鄭男還渾然不覺，仍在現場費力偷拔電線，被當場人贓俱獲，身邊還有17公斤的電纜線與1批作案工具。

該棟建築屬市中心的舊商務大樓，入夜以後是燈紅酒綠的夜間場所，酒店、旅店、撞球場與按摩業等店家林立，整棟大樓內部的出入管理並不森嚴，是警方列管的場所、夜間巡邏的重點之一。

台電表示，幸好竊賊偷拔的是落地電線，不影響停電，但會造成電壓不穩，損失估計約3萬餘元。鄭男偷盜電纜仍造成大樓內旅店共6戶房間受影響，台電派員修復，2小時後恢復正常，大部分用戶短暫電壓不穩，並未停電。

落網後的鄭男辯稱臨時起意，警方認為是脫罪之詞，警方表示鄭男是老毒蟲，懷疑他缺錢購毒，趁過年前夕到大樓內偷剪電線，依照竊盜罪嫌將他移送台南地檢署偵辦。

警方表示，中西區1月下旬才發生二手名店重大竊案，近日在菜市場、夜市皆陸續有竊案發生，雖都有破案逮人，防竊仍是過年前的重點勤務。台南市警方9日將啟動重要節日安全維護工作，加強轄區內治安防治。