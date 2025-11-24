台南「奇特旅館」浴室在房間外 業者：預留消防通道

台南市 / 綜合報導

這樣的旅館房間格局真的很特別！有民眾日前預訂台南市中西區一間旅館住宿，1晚要價4500元，入住後，被房間的床鋪擺設驚呆，兩張單人床呈現T字形擺設；更妙的是，這間房的浴室，竟然是在房間外面，中間還隔著公共走廊，也就是說，客人使用前後都得鎖門，避免有其他人來用，他把住宿經驗發文PO網，引起熱烈討論，我們實際詢問旅館，業者解釋，當初是為了配合法規，預留消防通道，才會這樣設計。

房客周先生說：「它有兩張單人床，是這樣放的。」民眾走進房間，兩張單人床，一個擺直的一個擺橫的，呈現T字形，但讓他感到最疑惑的是這個，房客周先生說：「我打開我的房門，外面是公共走廊喔，我的浴室在外面，這真的是非常奇怪的一件事情欸，這就是電梯口了。」

週六1個晚上4500元，民眾無奈，上廁所，洗澡超麻煩，使用完畢還得自行鎖上門，房客周先生說：「我網站上看到的，它沒有把浴室拍出來，一般人根本就不會想到浴室在外面，浴巾包著，衣服要穿好，又要帶鑰匙，然後刮鬍刀，我那時候就是手忙腳亂，要出去，也怕被別人看到我身體。」

周先生22日到台南出差，預定中西區一間旅店，當時整間店只剩一間房，沒想到床鋪擺設特別，就連衛浴也在外面，雖然有點不方便，但他急需要房，只好答應，旅店主管李小姐說：「官網說明寫得非常清楚，浴室是在房門隔壁，但是它不是一般像雅房通用的，也是只有這間客房單獨使用，安全與私密都有的，飯店裡面的空間，它必須要有一個通道，一切依法，就地合法。」業者解釋，當初會這樣設計，為了配合法規，預留消防通道床頭擺T字形是要讓房客方便聊天，而且這個房型已經比別間套房便宜約兩千。

其他民眾說：「房間配置很奇怪，為什麼廁所會在外面，我覺得那是老屋改建的旅店，我覺得還滿不錯的，有不同風格。」儘管部分民眾認為奇特，但業者強調，房間設計不只合法合規，價格合理，硬體設備也有一定質感，只能提醒消費者下次訂房前，還是再三確認細節，以免衍生爭議。

