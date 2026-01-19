台南 女兒索百萬借名人頭費 父討地逆轉勝

台南市蕭姓男子與女兒因土地爭議對簿公堂，一審判蕭父敗訴，但上訴台南高分院後，逆轉改判女兒須移轉土地所有權。（本報資料照片）

台南市蕭姓男子早年因債信問題，將出資購買的土地借名登記在女兒名下。沒想到，當準備討回賣地時，女兒竟拒絕歸還，還索要百萬「人頭費」。蕭父憤而提告，但一審卻判他敗訴，經上訴台南高分院，合議庭根據蕭父提出的LINE對話紀錄，認定女兒只是「人頭」，逆轉改判女兒須移轉土地所有權，還可上訴。

蕭父主張，民國100年他以610萬元買下台南市關廟區多筆土地，但因當時個人信用不佳無法貸款，乃與年僅21歲、尚在就讀大學的女兒協議，將土地登記在女兒名下，並約定由他負責繳納貸款及後續管理使用。

蕭父強調多年來土地權狀都由他保管，但後來準備處分土地時，女兒不僅拒絕配合辦理移轉登記，甚至還要脅他支付高額費用。

不過女兒否認借名登記，稱父親當初是基於家庭未來規畫，以及避免日後繼承時的稅務問題，才主動提議將土地登記給她，性質上屬於「贈與」而非「代持」，質疑父親提出的「借名登記聲明書」不具法律效力。

台南地院認為，蕭父雖主張出資及管理，但兩造為親生父女，基於情誼贈與不動產並非罕見。鑑於蕭父無法提出足以證明雙方有「借名登記意思合致」的證據，加上聲明書的真實性也存疑，判決蕭父敗訴。

蕭父不服上訴，台南高分院卻發現，雙方透過蕭母轉傳的LINE對話中，女兒曾多次表示：「要付我一天薪水，文件最好只有證明跟那塊地有關，否則我不會簽」、「五十萬準備好...否則我會賣掉，一毛都不會給」，甚至後來還加碼到「一百萬元，給我個紅包錢」。

二審認為，女兒向父親索取人頭費或日薪已充分顯露雙方確實存在借名登記關係，改判女兒應將土地所有權移轉登記給父親。