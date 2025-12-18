台南 女清潔員枉死 招魂連10次嘸筊

陳姓女清潔員的父母（右一、二）重回女兒被撞死的現場傷心不已。（郭良傑攝）

台南23歲陳姓女清潔員16日上午慘遭鹽酥鴨店鄭姓老闆酒駕賓士車撞死，張姓男友目睹慘況當場崩潰痛哭，陳女下半身粉碎，動用5名修復師完成修補大體。18日上午家屬與張姓男友重回現場招魂，均忍不住悲傷眼淚直流，第一輪連10次「擲嘸筊」，直到第二輪陳女妹妹才連擲3聖筊，完成招魂。

陳女16日上午8時許與駕駛清潔車的張姓男友在安平區慶平路進行收運作業，陳女走向後方作業區時，突然遭酒駕的鄭男駕駛賓士車高速撞向清潔車後方，陳女被夾在兩車中間當場慘死。

廣告 廣告

張姓男子目擊女友遭撞喪命無法搶救，當場放聲痛哭，陳女家屬接到通知趕到現場哭斷肝腸，令現場關心者無不揪心，痛斥鄭男酒駕肇事惡性重大。

經檢方會同法醫相驗，死者陳女的下半身多處粉碎性骨折，肇事的鄭男酒測值0.95嚴重超標，訊後被依酒駕肇事致死罪送辦，檢方向法院聲押獲准。

據了解，陳姓女清潔員家境不好，經男友介紹當清潔車助手，兩人一起打拚作雙份工，當天一同出班，陳女竟遭酒駕男撞死。

18日上午家屬與張男重回現場招魂，陳女父母白髮人送黑髮人，在場流淚傷心不己，張男與陳女胞妹持香呼喚陳女喊「轉來哦」，再持筊杯詢問，卻連續10次「擲嘸筊」，令張男及妹妹傷心沮喪，後由道士再誦經，並告知陳女「長輩已經赦免其未盡孝道之過」。第二輪再由妹妹擲筊，連獲3聖筊，完成招魂儀式。

陳女父母無法接受女兒猝逝的事實，陳母表示，希望司法可以還女兒一個公道，「她很乖，跟男朋友的幸福才正要開始，惡劣的鄭男酒駕就把她的幸福奪走了，家屬不甘心，也不會原諒鄭男」。