台南「妃憲之爭」今揭曉 蔡正元揭這1幕很清楚：甄嬛傳大戲來了

朝野如火如荼備戰2026地方選舉，台南市長部分，尤以民進黨立委陳亭妃、林俊憲角逐激烈。而初選甫過關的民進黨高雄市長候選人賴瑞隆，昨也到台南同框林俊憲，在市區車隊遊行拜票，陳亭妃則有綠委王世堅陪同掃街。針對台南「憲妃」之爭，前立委蔡正元表示，賴瑞隆才剛出線就去力挺林俊憲，其實態度已經很清楚。

蔡正元14日在節目《大新聞大爆卦》表示，賴瑞隆跑去力挺林俊憲，其實態度已經很清楚，誰是自己人，他就要告訴全天下。台南對於總統賴清德來說是兵家必爭之地，「假如今天陳亭妃贏，你叫賴清德怎麼輔選？」蔡也直言，這真是民進黨的甄嬛傳宮廷大戲。對於王世堅南下力挺陳亭妃，蔡正元也表示，王世堅可以說是有情有義的漢子。

節目同場來賓郭正亮也指出，自己認為陳亭妃實力蠻強，支持者也比較鐵，他認為國民黨台南市長參選謝龍介的空間，相比於國民黨高雄市長候選人柯志恩的空間要大得多， 因為支持邱議瑩或是陳其邁的民進黨力量，並沒有跟新潮流鬥爭成這樣。

據了解，民進黨台南市長初選結果將在今上午出爐，林俊憲邀請剛在高雄市長初選勝出的立委賴瑞隆，陳亭妃則有王世堅力挺。民進黨秘書長徐國勇亦表示，有信心台南也會和高雄市、嘉義縣一樣，在初選後順利整合。

