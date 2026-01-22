台南「妃龍大戰」結局已寫好？媒體人大膽斷言：這人上天

政治中心／林昀萱報導

台南市長選戰由民進黨陳亭妃（左）出戰國民黨謝龍介（右）。（圖／翻攝自陳亭妃、謝龍介臉書）

2026年將舉行九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選。立委陳亭妃在民進黨台南市長初選民調中勝出，將對決國民黨謝龍介，媒體人黃揚明也預言最終結局。

陳亭妃在台南市長初選擊敗立委林俊憲，確定代表民進黨出戰形成「妃龍大戰」，同時也是她第六度對決國民黨立委謝龍介。針對謝龍介拋出只做四年的承諾，曾締造五戰五勝優勢的陳亭妃質疑「現在才說只做四年，表示『從現在才剛要了解台南』，你把台南當作什麼？」陳亭妃質疑謝龍介把台南市政當作個人學習歷程嗎？更表示「台南市民沒辦法讓你學習」。

據《NOWNEWS今日新聞》報導，黃揚明直言謝龍介將面臨一場艱辛的選戰，畢竟民進黨已在台南執政30年。雖然陳亭妃面臨「切割郭信良條款」簽與不簽的為難，但他認為眼下局勢就猶如「親像飛龍，『妃』上天」歌詞所說，陳亭妃將在這場選戰中勝出。

