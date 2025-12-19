台南 嬰疑遭虐棄屍大排 父聲押

台南市永康區方姓男子與林姓女子5個月前生下1子，因遲未施打疫苗，社會局10月查訪屢次撲空，轉託警方協尋，警方18日在永康區找到方男、林女及凌姓乾妹，當晚還撈到嬰屍。林女脫口指控方男「小孩常吵鬧、他會動手修理」，加上法醫認定男嬰非自然死亡，警方將3人送台南地檢署偵訊，檢方認定男嬰父親方男及同住凌姓女子涉犯成年人故意殺害兒童之重罪嫌疑重大，有勾串及逃亡之虞，19日晚間向台南地方法院聲請羈押禁見，諭知林女限制住居。

39歲方男與林女婚後無業，5個月前生下1子，社會局發現男嬰出生卻遲未施打疫苗。10月起每個月都派員查訪，卻每次都找不到人，才拜託警方協尋。

台南市婦幼隊連日尋人，18日在永康區永大路與永平路口發現夫妻騎車出現，但男嬰卻不在身邊。夫妻倆面對警詢神色緊張，之後坦言嬰兒已經死亡，但一度交代不清男嬰何時身亡，又稱怕屍體在租屋處傳出臭味、會被房東趕出門，才決定將嬰屍丟到新化大排水溝內。

警方當晚11點果真在水溝內撈到1具浮腫的嬰屍，認定是重大兒虐案件，立刻報請檢察官指揮偵辦，並連絡社會局家防中心。

據了解，方姓夫妻皆領有精障手冊，老家原在北部，兩人無業搬到南部居住，疑似欠債跑路，常回北部跟父母要錢，在台南市到處租屋居無定所，行蹤飄忽不定，同住的還有林女的乾妹妹、22歲凌姓女子。3人互推責任，其中林姓妻子指控方男常教訓小孩，警方才懷疑男嬰喪命原因不單純。

檢警19日解剖時，林女出現在相驗現場，面對社工安撫一度低頭哭泣，但未對外說明整起事件狀況。解剖結果出爐，法醫初判男嬰為非自然死亡，懷疑方男和凌女2人嫌疑重大。