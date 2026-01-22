台南「宜居小東」社宅招租 預計115年6月起入住





臺南市社會住宅指標案件「宜居小東」擬招租376戶，申請案件多達3,150件，招租反應相當熱烈，顯示市中心優質社會住宅深受市民肯定。為確保工程品質與後續入住安全，市長黃偉哲偕同都發局代理局長林榮川及本案設計者林洲民建築師，22日親赴宜居小東社宅現地進行「開箱」現勘，實地巡視建築細部與公共空間配置情形。

市長黃偉哲表示，「宜居小東」為市府興辦的第3座社會住宅，屬市府自辦興建之公共工程，基地鄰近臺南火車站與成功大學校區，西側緊鄰臺南公園，兼具交通便利、學區資源與優質休憩環境，可謂市中心精華區中的社會住宅。此外，本案配合中央婚育家庭租屋協助政策，特別推出「婚育戶保障10%」方案，以具體行動支持青年成家與育兒家庭，打造更友善的居住環境。

都發局代理局長林榮川指出，「宜居小東」自規劃興辦以來即獲得市民高度關注，是臺南社宅推動歷程中的重要指標案件。全案在建築與空間規劃上兼顧生活機能與社會照顧需求，1樓設置幼兒園、日照中心及店鋪空間，地下停車場則由交通局委外經營公共停車場，結合托育、長照與生活服務機能，不僅滿足不同年齡層住戶需求，也讓社會住宅成為與社區共融、共好的生活場域。

都市發展局說明，「宜居小東」已於115年1月12日截止受理申請，預計於115年6月起陸續入住，目前已進入資格審查階段，後續將依序辦理通知民眾補正資料、評點與抽籤、看屋選屋及簽約等相關作業，提醒申請民眾務必留意市府公告及通知訊息。如有相關疑問，歡迎洽詢都市發展局都市住宅科（06-390-1347）。

