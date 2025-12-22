台南「宜居後甲」社宅動土 友善社區設計2029年完工

南市東區「宜居後甲」社會住宅動土典禮，預計2029年完工。(記者蔡文居攝)

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府推動社會住宅與公辦都更政策，今日舉行東區「宜居後甲」社會住宅動土典禮，預計2029年完工，象徵南市在實踐公益性及落實居住正義的道路上再邁出關鍵一步。

今天動土儀式，由黃偉哲、國土署長吳欣修、南市都市發展局長林榮川、達麗建設及市議員蔡筱薇、沈震東等地方民意代表共同動土。

黃偉哲表示，「宜居後甲」社宅為本府辦理公辦都更案，由實施者達麗建設申請都市更新容積獎勵回饋本市之成果。該案為公私協力推動城市更新的典範，市府透過都更機制取得175戶社會住宅、1戶公共托育中心、1處勞工服務據點及3戶店鋪，不僅節省20億龐大公帑支出，更實現公部門與民間投資者共創多贏的目標，具體展現市府推動宜居城市與社宅政策的決心。

廣告 廣告

黃偉哲指出，「宜居後甲」社宅不僅是1棟住宅建築，更是落實居住正義的重要象徵。全案採綠建築銀級、智慧建築銀級與全齡通用設計，兼顧節能、友善與永續，並結合鄰近的平實公園綠帶，打造融合自然與生活的宜居環境。預計於2029年完工，未來將提供更多元且有品質的居住選擇。

都市發展局長林榮川說明，「宜居後甲」為獨棟設計的社會住宅，規劃多樣化的住宅型態，以滿足不同家庭結構與需求。除提供基本家具與生活設備外，並規劃托育與勞工服務空間，打造兼具居住與公共服務功能的友善社區。未來完工後，將與周邊公共設施及平實區域共同形塑東區新型宜居社區樣貌。

都發局表示，宜居後甲地上13層，地下4層，採通用設計，是對長者、小孩的友善建築，其中1層樓為全無障礙空間設計。

南市東區「宜居後甲」社會住宅模擬圖。(記者蔡文居攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

冷空氣接力報到「下探13度時間曝」 這4天高山可能降雪

北捷砍人案傷者最新情況曝光 石崇良：社安網須冷靜檢視

不用付年費也可買到Costco商品 原因曝光了

ROTC2-2》嶺東科大林芷柔以畢業即就業說服父母 彭俊堯軍校退學加入

