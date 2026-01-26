台南 家扶火鍋暖兒心 癌父盼明年再聚

正在養病的蘇姓父親（褐白條紋上衣者）26日首次帶著兩個孩子一起到餐廳吃火鍋。（程炳璋攝）

北台南家扶中心26日連續第8年舉辦歲末圍爐餐會，現場發送每人500元紅包，肺腺癌4期的蘇姓父親首次帶著2名幼童感受火鍋大餐，父子一掃病情陰霾，蘇父盼明年能再與兒子一起過節，場面溫馨感人。

37歲蘇男在東山區當工人，新冠肺炎疫情之後，突然發現肺部疼痛，檢查竟是肺癌，斷斷續續治療，病情一拖4年，已是肺腺癌第4期，不僅無法工作養家，還需跑北部治療，耗費大筆的交通費。家計全賴來自柬埔寨的新住民妻子外出打工。

蘇妻來台後在蘭花園工作，賺錢養活全家，但身處異鄉，生活尚難適應。蘇男積極化療，近期病情稍為控制，精神好轉，只能在家帶著7歲、11歲的小孩，最多假日帶著小孩到公園遊玩，對未來生活感覺茫然。

家扶中心社工鼓勵蘇男帶兩子參加火鍋餐會，在餐桌上體驗親子互動，他表示，這次第1次帶兩個孩子一起到餐廳吃火鍋，看到孩子露出開心笑容，覺得心滿意足，期盼健康好轉，明年能再跟小孩一起用餐過節。

東山區74歲阿嬤帶著3個孫子（國2女、小6男、小2男），3個小孩正值求學時期，學業開銷大，40歲的母親還需償還債務選擇到外地工作。26日阿嬤、母親與孩子一家5口參加餐會，難得同桌享受天倫樂。

北台南家扶中心目前扶助880戶弱勢家庭，其中6、7成是單親家庭，2成隔代教養，連續8年舉辦歲末火鍋餐會，招待28戶共80位弱勢家長與孩子用餐兼致贈紅包。

中心主任李桂平表示，寒假開始，部分貧困學童需趁過年打工賺錢，趁剛放假之際，邀請親子共餐，感受過年團圓的氣氛。