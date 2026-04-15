台南一寶爸「酒後撿屍」⋯女同事：不想被關那你多付點吧！火速賠60萬

記者林昱孜／台南報導

慶祝前同事換新工作竟伸狼爪，台南男「撿屍」上摩鐵賠60萬獲緩刑。（示意圖／pixabay）

台南市一名馬姓男子日前順利引薦前女同事小欣（化名）到新公司任職，兩人相約到釣蝦場聚餐慶祝，豈料馬男竟趁女方不勝酒力、意識不清時，將她帶往汽車旅館性侵得逞。事後雙方以60萬元達成和解，女方雖簽下和解書承諾不再追究，後續卻又因故提告。台南地院審理後，考量馬男已全數賠償且須扶養家人，依乘機性交罪判處有期徒刑1年10月，給予緩刑5年，全案仍可上訴。

判決書指出，113年4月5日晚間，馬男為了慶祝前同事小欣順利到新公司就職，兩人相約在台南市北區一間釣蝦場用餐飲酒，小欣離開時已經泥醉癱軟、體力不支，馬男見有機可乘，直接將其載往汽車旅館性侵得逞，小欣事後驚覺受辱，憤而報警處理。

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兩天後馬男和小欣相約針對此事談判，小欣考量馬男曾在工作上給予幫助，且不願讓對方家庭破碎，表示：「我今天讓你不用刑事責任不用進去關，那你應該多付點吧」、「你有家庭有小孩，小孩是無辜的」。最終，雙方以新台幣60萬元達成和解，小欣白紙黑字答應，在收到錢後願意原諒馬男，並拋棄民、刑事訴訟權利。

不過雙方簽約後卻又衍生出其他糾紛，導致甲女最終仍向台南地檢署提出妨害性自主告訴。台南地院法官審理時指出，和解契約至今並未被撤銷，仍屬有效，不因事後衍生其他變數而改變效力。法官審酌，犯後坦承犯行，且已火速依約給付60萬賠償金判處馬男1年10月徒刑，宣告緩刑5年，期間須付保護管束，以啟自新。可上訴。

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