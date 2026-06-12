台南「尼采法官」再打臉配偶權！ 拿離職教師新書勸世
〔記者王捷／台南報導〕以名著駁回配偶權著稱的台南地院法官盧亨龍，這次又駁回一案。游姓女子控告丈夫與陳姓女子出遊，侵害配偶權求償80萬元，他判決敗訴，引用寶瓶文化出版社新書《當我告別教職：一位離職教師的沉痛告白與深情祝福》，以校園問題為例，強調法律不應介入私人關係。
游女主張，丈夫楊男與陳女在2022年間曾交往，遭發現後承諾斷絕往來，不料2025年9月，楊男藉口公司受訓推辭出國行程，卻與陳女前往日月潭同遊並入住同飯店，更在街上牽手。游女認為已逾越一般社交分際而提告。陳女反駁，牽手僅屬朋友禮儀且未同房過夜，主張現行民法並無配偶權概念。
盧法官過去審理警界外遇案時，曾引用德國哲學家尼采金句「愛情不會成為一種制度」，這一案他延續獨特見解，為說明法律不宜干預婚姻，引用寶瓶文化出版、離職教師梁芳瑜撰寫的《當我告別教職：一位離職教師的沉痛告白與深情祝福》一書，探討法規範進入人際關係的負面影響。
判決指出，如同法律介入審查校園內的人際關係，往往會先摧毀彼此竭誠對話的基礎，再以冰冷「規範標籤」填補。婚姻為雙方合意的身分契約，司法不宜以侵權行為法過度審查。
為佐證配偶權不存在，判決另引3本著作，王澤鑑《侵權行為法》批實務見解有誤；哲學家伊曼努爾·康德(Immanuel Kant)《道德底形上學》(Metaphysik der Sitten)論述婚姻，指忠誠難用法規界定；並舉林秀雄《親屬法講義》質疑求償邏輯，強調公權力不應過度干預婚姻。
法院綜合認定，若感情生變應透過離婚等法定機制解決，而非動輒以侵權行為求償。以客觀法規強硬審查私人情感，無助修補關係，全案依相關法理駁回游女之訴。
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