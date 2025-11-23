台南 岸內影視基地 有望開放觀光

台南市鹽水區岸內影視基地自民國107年至今，文化部補助款已逾22億元，但因遲未對外開放披上神祕面紗。市府文化局23日邀請在地民代、機關代表開參訪座談會，規畫未來將採主題性開放參觀，一旦在基地內拍攝的電影上映後熱播，即與拍攝劇組洽談，邀請影迷參觀場景，提升電影熱度。

岸內影視基地原為占地30多公頃的台糖用地，文化部107年至113年花了6.1億元，在基地內打造以時代劇為主軸的各式場景，至今僅使用10公頃；今年再擴大投入16.08億元，預計再設置攝影棚、劇場與倉庫。

廣告 廣告

因擔心劇組拍攝時收音受打擾，基地多年來未正式開放參觀，僅在「斯卡羅」、「星空下的黑潮島嶼」等電視劇播出後，兩度開放影迷進入回味相關場景。

文化局昨天邀請在地議員、里長、區公所、學校共50人進入基地開座談會，有當地校長建議，基地可做為學生戶外教學的「在地教材」課程；另學校閒置的校舍經過修繕改建，也可提供劇組人員入住休息；也有民代認為，既然基地耗費大筆公帑打造，應適度對外開放，揭開影視基地的神祕面紗。

文化局表示，現階段基地設施仍在建設，預計117年各式硬體完備後開放參觀，但仍可主題性不定期開放，未來只要有電影或影集上映後熱播，就會與劇組洽談重新搭景，提供影迷參觀回味電影劇情，文化局則以電影包場回饋劇組。

台灣目前電影院熱映中的國產片「大濛」，就在岸內影視基地拍攝完成，基地內仍留有一半的場景，文化局將與劇組討論適時提供影迷參觀，發展拍片基地成為觀光景點。