台南 市長初選餘震 民進黨議員提名變數多

被視為綠營「鐵票區」的台南市，隨著年底九合一大選腳步逼近，選情仍充滿變數。儘管民進黨下屆市長已正式提名立委陳亭妃出征，但因「憲妃大戰」留下的撕裂傷痕還未癒合，加上正副議長賄選案宣判在即、前議長郭信良官司纏身，以及「藍白合」暗潮洶湧，民進黨想在下屆議會力拚過半席次，面臨嚴峻考驗。

民進黨初選結果揭曉後，勝選的陳亭妃雖高喊團結，但與立委林俊憲陣營在初選期間的刀光劍影，並未因民調數字止息。尤其，接下來的市議員各選區提名席次，更成為派系角力的「第二戰場」。

民進黨台南市黨部雖力拚「議會過半」，但非賴系陣營憂心議會被特定派系把持，賴系則不甘市長選戰失利後再丟失議會主導權，這把「同室操戈」的戰火恐將持續延燒。

此外，現任議長邱莉莉、副議長林志展等人，雖在賄選案一審獲判無罪，但因二審官司即將在農曆春節前宣判，5名被訴的現任議員能否順利擺脫官司登記參選仍有變數，判決結果也將影響中西北、善化、安南、永康等選區的選情。

與此同時，被視為與陳亭妃結盟的前議長郭信良捲入佃西重劃區弊案，去年10月雖被二審逆轉改判無罪，但隨即又因另起光電開發賄賂案，去年12月又遭橋頭檢方起訴，其官司進度勢將衝擊安南區及陳亭妃陣營的選情。

面對綠營內鬥，在野勢力也伺機而動。國民黨已定調由謝龍介再度出征市長，他曾公開承諾要擔任藍白合的「母雞」，力挺民眾黨取得議員席次。如果謝龍介能成功整合「小草」與不滿綠營長期執政的勢力，不僅市長選戰有看頭，基層議員席次更可能出現「大搬風」。

台南這塊「綠色神壇」是否會因內憂外患崩落？下屆市議員選舉將是觀察的關鍵指標。