台南「彩券行女店員遭持刀毀容」最新！兇嫌遭判刑10年

台南一名陳姓男子因追求彩券行于姓女店員失敗，持美工刀攻擊對方致重傷。全案今（30日）宣判，台南地院審理後依殺人未遂罪判陳男10年重刑，另加恐嚇罪8月徒刑。

陳男犯案後後躲在山中燒車滅證，被趕到的警方逮捕，（圖 ／翻攝畫面）

判決書揭露，陳男與于女原以乾兄妹相稱，後來陳男對女方產生好感並展開強烈追求。于女多次拒絕後，陳男不僅威脅對方，還曾購買鋸子放在于女機車上恐嚇，讓她極度恐懼。

今年6月22日，陳男駕駛貨車來到台南市北區彩券行，持美工刀攻擊于女，並以椅子猛擊其頭臉，同時狂喊「一命配一命」。這場暴行導致于女臉部幾乎毀容，整個人倒臥在血泊中，直到彩券行顧客發現報案後才被緊急送醫救回一命。

廣告 廣告

犯案後，陳男先返回住處更衣，隨後駕駛小貨車逃往龍崎山區，途中丟棄手機規避警方追緝，行動十分冷靜。抵達山區後，他試圖焚燒車輛滅證，卻意外被火燒傷，痛苦之下跳入山溝並跌倒不起。陳男躺了一整晚，最終被警方根據貨車GPS定位發現，送醫時全身多處骨折。

于女送醫後發現傷勢嚴重，包括頭部外傷併撕裂傷、顱內出血、鼻骨骨折、門齒斷裂、雙脣多處撕裂傷、左前臂撕裂傷併神經及肌腱斷裂、頸部撕裂傷及肋骨骨折等多處重傷。

檢警調查發現，陳男有過失傷害前科，去年6月才執行完畢，卻未知悔改。法官認為，陳男因追求不成，多次以LINE訊息及行蹤監控威脅于女，最後竟動手殺人，行為兇殘，嚴重危害被害人身心健康，因此依法判處重刑。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

彰化伸港小姊妹遭休旅車撞亡 肇事翁獲輕判1年2月

新店2層樓樣品屋傳火警 無人受困、火燒30分鐘撲滅

五股大貨車「路面高低差」橫卡路中 上班尖峰交通癱瘓