台南 性侵犯連翹處遇課 免訴確定

因妨害性自主罪被判刑確定的周姓男子，長期缺席後續的身心治療與輔導教育課程，經檢方提起公訴，並要求「一罪一罰」後，被台南高分院判決免訴。（本報資料照片）

因性侵案被判刑確定周姓男子，長期缺席後續身心治療與輔導教育課程，被檢方提起公訴，並要求「一罪一罰」。不過，台南高分院認為，周男「翹課」屬「純正不作為」，在法律上應屬同一行為，加上受到前案確定判決的效力所及，駁回檢方上訴，維持一審免訴判決，不得上訴。

判決指出，周男先前因妨害性自主案判刑3月確定，經台南市政府衛生局評估，有施以身心治療或輔導教育必要。然而，周男從民國110年起便多次缺席課程，也遭判處拘役20日。

檢方認為，周男被判拘役確定後，113年間又再度無視衛生局多次通知，連續缺席3家醫療院所處遇課程，且經社會局裁罰並限期履行後仍不聽從。鑑於他每次接到通知後均不履行，在主觀上顯然是「另行起意」，應依行為次數「一罪一罰」。

不過，一、二審都不認同檢方主張，認為周男在法律上屬「純正不作為犯」。法院強調，雖周男的持續不作為，顯示其主觀惡性較高，但不能因此將同一法律義務切割成數個罪名重複處罰。