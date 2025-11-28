台南「憲妃大戰」激烈交鋒！ 「跑票.藍白介選」話題現

台南市 / 綜合報導

聚焦2026地方選舉布局，民進黨方面有幾個縣市競爭激烈，尤其是台南市的「憲妃大戰」。立委林俊憲邀來金曲歌王「謝銘祐」量身打造競選歌曲；另一位立委陳亭妃則推出最新形象短片。而不只是網路空戰，林俊憲再指控國民黨疑似介入初選暗助陳亭妃。陳亭妃回應，國民黨怎麼會幫她，這就是一個選舉招數。而除了台南市，在彰化縣綠營競爭也同樣白熱化，四位選將要搶提名。有平面媒體引述綠營人士分析指出，彰化縣長過去有「國民黨當兩屆後、民進黨的人選當選」的「政治節奏」，這次國民黨的王惠美任期屆滿，綠營4位人選也都各有勢力。

以台南日常作為主軸走進當地漁村。角逐代表民進黨參選台南市長的民進黨立委陳亭妃發布最新形象短片，立委(民)陳亭妃說：「我覺得這就是我要呈現的，讓大家感受27年的陳亭妃，就在你的身邊。」

而民進黨中央規劃，在明年1月12日到17日，執行黨內初選民調。要催出選民認同，也要爭取黨內提名的立委林俊憲也公布競選主題曲，找來金曲歌王謝銘祐量身打造。而除了宣傳戰，林俊憲再開戰場指控陳亭妃以往有兩次議長選舉都跑票，立委(民)陳亭妃說：「跟選舉議長選舉有什麼關係，我覺得他搞錯方向了，我很聽話的我聽賴清德主席的話賴總統的話。」

立委(民)林俊憲說：「陳亭妃會聽賴清德的話嗎，陳亭妃郭信良去跟李全教策動議長選舉跑票，所以賴清德才在那個時候拒絕進入台南市議會。」林俊憲更公開向藍白喊話，不要介入民進黨的黨內初選，立委(民)林俊憲說：「他們介入然後讓一個民進黨，贏得初選然後輸掉大選的人，毫不遮掩地公開介入民進黨初選支持陳亭妃。」

立委(民)陳亭妃說：「謝龍介最怕的是誰是陳亭妃，國民黨怎麼會幫我，這就是一個選舉招數嘛，我覺得不必要這個樣子啦。」「憲妃大戰」競爭白熱化。而除了在台南還有彰化縣長人選，綠營內部競爭也相當激烈，4位選將要爭取民進黨提名，預計12月中旬要進行電話民調。

4位選將各有地方勢力，其中包括彰化立委黃秀芳陳素月以及現任彰化市長林世賢和彰化市前市長邱建富，距離電話民調倒數衝刺4位選將除了陸戰，空戰也都非常積極。立委陳素月也將行程照片貼上社群。這次彰化初選激烈，有平面媒體引述綠營人士分析，彰化縣長過去有「國民黨當兩屆後民進黨的人選當選」的「政治節奏」，如果藍營2026推派的人選強度有限，綠營就有勝算。

以過去的彰化縣長選舉來看，現任縣長國民黨籍的王惠美將滿兩屆，而前面一屆是民進黨籍的魏明谷2018年競選連任時落敗，再往回推2014年綠營情勢大好，魏明谷當選彰化縣長，當時是卓伯源兩屆彰化縣長任滿，而再往前一屆是民進黨的翁金珠，但也是爭取連任時敗給卓伯源。

而藍營彰化選將已有兩人浮出檯面，彰化縣工商發展投資策進會總幹事洪榮章和彰化縣政府參議柯呈枋，至於立委謝依鳯則被認為可能參選，但謝依鳯始終不回應。而藍營2026大選布局，國民黨副主席李乾龍27日和國民黨立委餐敘傳出預計12月中旬將通過第一波縣市長提名名單，「6+2」包括要競選連任的現任縣市首長。

另外兩位，則是艱困選區且僅有一人表態的高雄和屏東。但也傳出有立委認為6+2以外的提名也該加快速度。畢竟2026大選布局，還牽涉藍白合。各陣營步步為營都盼推派最強人選。

原始連結







