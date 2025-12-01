台南 掩埋場再起火 疑人為疏失

台南市烏樹林廢棄物堆置場延燒11天未滅，安南區城西二期掩埋場前晚發生大火，國民黨台南市議員林燕祝1日質疑市府主管單位有廢弛職務、人為疏失之嫌，市府卻強調非人為縱火，「烏樹林未滅，城西又起火，難道都不是人為疏失嗎？」環保局回應，城西二期掩埋場大火發生第一時間即進行灌救與防火區隔，後續將持續覆土降溫，加強管理機制。

林燕祝指出，城西二期掩埋場1個多月前就發生火燒，撲滅後上周冒煙被及時滅掉，前晚再發生大火，顯示市府主管單位缺乏警覺性，未落實噴水降溫等措施。而烏樹林廢棄物堆置場已悶燒11天，發生時調派抽水機灌救無效，上周六環境部長彭啟明視察時卻能立刻灌水救災，市府的行政效率只能用「鬼扯」來比喻。

環保局代理局長許仁澤表示，城西掩埋場1個月前發生火警，非人為縱火，主因是垃圾堆疊太高，底層發酵產生沼氣與蓄熱，加上今年遇到70多年來最熱秋天，氣候高溫乾燥，導致底層殘火復燃，研判前晚起火是1個月前未滅的殘火。

許仁澤說明，前晚消防隊灑水滅火，派怪手配合開挖水線、翻攪並澆水降溫，消除底層餘熱。預計明年1月中旬焚化廠量能恢復後，逐步焚化累積約50萬公噸的暫置垃圾，後續將加強巡檢監控。

環保局已針對掩埋場啟動強化措施包括：增加覆土頻率，降低垃圾堆內部熱度；熱點即時監測，以紅外線熱像儀同步監控溫度異常；提高夜間巡場密度，現場派怪手、水車全日配置於場內以即時應變，進行分區壓實與降溫，避免垃圾堆疏鬆造成空氣與蓄熱集中。

林燕祝強調，垃圾場連續大火造成空汙絕非意外，市府應盡速處理，還給市民清淨空氣，否則空氣品質已差到「令人窒息」，許多小孩甚至引發皮膚過敏，市府不應繼續拿堆置數量多、氣溫高當藉口，應盡速解決。