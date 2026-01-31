台南 換妃傳聞起 謝龍介：派系整合未成

民進黨台南市長參選人陳亭妃（左三）1月31日找來「扶龍王」立委王世堅（左四）一起發春聯，高喊勝選。（程炳璋攝）

年底台南市長選舉，民進黨歷經「妃憲大戰」後已提名立委陳亭妃出戰，但地方仍盛傳「換妃」雜音，國民黨台南市長提名人謝龍介認為，綠營內部「寧為玉碎不為瓦全」的傳聞，代表派系尚未整合成功。陳亭妃1月31日首度為湧言會議員參選人站台時，盼以行動大力破除謠言，「扶龍王」立委王世堅也南下陪陳發送春聯高喊「信賴更愛妃」，強調黨內團結勝選。湧言會立委王定宇更反譏謝，只有換過「柱」的國民黨才會見縫插針。

「換妃」傳聞成為地方熱門話題，積極爭取民進黨中西北區議員提名的湧言會林建南，昨成立市議員競選服務處時，陳亭妃、王定宇都出席站台，被視為湧言會已表達願與陳亭妃合作。

廣告 廣告

謝龍介昨參加關廟山西宮的弱勢餐會表示，國民黨過去30年來最為人詬病之處，就是初選後無法整合，反觀民進黨總能在初選後定於一尊；但此次台南市長藍綠初選剛好相反，民進黨在初選後出現各種「寧為玉碎不為瓦全」的傳聞，凸顯民進黨與以往不同，促使台南鄉親更想改變。

謝龍介認為，民進黨內雖任何事都可能發生，雖然「換妃」雜音聽聽就好，但也反映出台南綠營派系尚未整合完成的事實。

王世堅因初選挺妃成功，「扶龍王」名號在台南愈加響亮，昨兌現承諾南下台南與陳亭妃發送「一馬當堅」春聯，受到熱烈歡迎；王再喊話「信賴更愛妃」，強調初選後更應力求團結勝選。

王定宇則說，初選後團結是民進黨的優良傳統，台南市是賴清德總統的政治起源地，不能放掉，初選後就是全力輔選，沒有派系之別，「換妃」一說是有人想見縫插針，但台灣各政黨中，只有換過「柱」的國民黨，才喜歡炒作換人議題。