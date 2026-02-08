台南「換妃」傳言不斷 王鴻薇：恩怨未解是關鍵

民進黨在上月15日公布台南市長初選結果，立委陳亭妃以60.85%勝過林俊憲的58.16%，兩者相差2.69個百分點後出線。然而即便身兼民進黨主席的總統賴清德已正式提名陳亭妃，台南地方仍持續出現「換妃」的雜音，國民黨立委王鴻薇分析，關鍵在於陳亭妃與林俊憲長期累積的恩怨至今未獲妥善化解。

民進黨立委陳亭妃參選台南市長，正努力消除換妃雜音。（資料照）

王鴻薇今早（8日）為角逐國民黨新北市議員汐止、金山、萬里選區初選的國會助理何元楷一起到地方市場掃街拜票，希望爭取民眾支持年輕人進入議會問政，她還贈送「包粽」給何元楷，預祝他初選順利出線獲得提名，日後正式參選也能榜上有名，高票當選。

王鴻薇7日在政論節目《新聞大白話》中指出，台南會出現換妃聲浪，主因是陳亭妃和林俊憲兩人的恩怨實在太久。她進一步分析，國民黨台南市長參選人謝龍介喊出只做4年的承諾，若謝龍介當選，林俊憲4年後仍有機會參選，但若陳亭妃當選連任，林俊憲就得等上8年，這種情況容易產生「抬轎的不想讓坐轎的人下來」的局面。

國民黨立委王鴻薇陪同台北市議員參選人何元楷掃街拜票。（中天新聞）

王鴻薇表示，林俊憲本來就長期與陳亭妃存有恩怨，雙方並沒有好好化解這些矛盾。她認為，陳亭妃如今頻頻針對謝龍介進行攻擊，其實沒有太大的意義。王鴻薇也提及台南市議會過去多次發生的跑票事件，光是台南市議長邱莉莉要求陳亭妃簽署切結書，其中一項條件就是不能介入議長選舉，顯示出各方擔心陳亭妃對議會伸手太深。

國民黨立委王鴻薇陪同台北市議員參選人何元楷掃街拜票。（中天新聞）

目前台南街頭仍可看到屬於「挺憲派」的議長邱莉莉與林俊憲合掛的看板，就連綠營台南市議員初選登記時，也由林俊憲陪同，這些現象都讓地方「換妃」傳聞持續發酵。王鴻薇另外談及2026台北市長選舉時表示，能理解民進黨支持者和民意代表的焦慮，因為至今連母雞都沒有，許多小雞紛紛找民進黨立委王世堅掛看板，顯見台北目前沒有候選人的情況下，小雞們只能自立自強去找王世堅拍照。

