台南 敗光祖產老翁不顧家 5子女裁准免扶養

台南地方法院。（本報資料照片）

台南1名老翁年輕時與妻子生下5名子女，他卻棄家庭於不顧，遊手好閒經常伸手要錢，酒後動輒對妻兒謾罵毆打。12年前，他賣掉祖產獨吞，分文未給妻兒，後來花光祖產又老弱生病，5名兒女向法院聲請免除扶養義務，獲法官認定有理由裁准。

拒絕扶養老翁的5名子女向台南地方法院聲請指出，他們出生後均寄居於外婆家，由母親及舅舅、阿姨照料生活起居，待他們讀國小後，遷回老家與爺爺同住，生活開支、學費均靠母親打零工及爺爺資助。

他們從小見父親遊手好閒，所有家務全由母親一手包辦，父親不僅毫無責任感，還時常向爺爺、母親索討金錢，甚至酒後對母親施暴、連帶辱罵5名子女；母親曾因無法忍受父親，於民國87年喝農藥自殺未遂，幸被及時救回。

民國102年間，因建商欲買下爺爺留下的老家土地，若住戶將房屋拆除，將提供拆遷補助，父親竟將妻兒趕出家門，自己將賣地所得及拆遷補助全領走，母親因此怒與父親離婚。他們5名兄妹皆由母親扶養，父親無正當理由，未盡扶養義務且情節重大，他們聲請對父親免除扶養義務。

經過12年，老翁已將當年賣地拆屋的補償金全部花光，陷入貧病交迫窘境，他113年收入及財產總額都是零，已達不能維持生活的程度。5名子女主張，父親對他們從未盡扶養義務，老翁到庭表示不爭執，雙方合意聲請法院裁定。

法官裁定指出，依聲請內容，足認老翁無正當理由對5名子女未盡扶養義務，已達重大程度。從而，5名子女請求免除對父親的扶養義務，符合民法相關規定，為有理由，應予准許。